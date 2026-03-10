शेकापची सत्ता अबाधित राहणार की साळुंखे-पाटील वेगळी भूमिका घेणार? याकडेच लागले लक्ष
शेकापची सत्ता की साळुंखे-पाटील गट ‘किंगमेकर’?
सभापतिपदासाठी काशीद आघाडीवर तर इंगवले अन् पाटील यांच्या नावांचीही चर्चा
दत्तात्रय खंडागळे : सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. १० : सांगोला पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीकडे तालुक्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) आणि दीपकआबा साळुंखे-पाटील गटाने मिळून नऊ जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट वर्चस्व सिद्ध केले आहे, तर महायुतीला पाच जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक काळ कायम असलेली शेकापची सत्ता यावेळीही टिकणार की साळुंखे-पाटील वेगळा राजकीय निर्णय घेणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या निवडणुकीत शेकापने साळुंखे-पाटील गटासोबत आघाडी करत निवडणूक लढवली होती. दुसरीकडे, शिवसेना व भाजपने युती करून आघाडीविरुद्ध मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला होता. पंचायत समितीच्या १४ जागांपैकी शेकापने सहा, तर साळुंखे-पाटील गटाने तीन जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे या दोघांचे मिळून पंचायत समितीवर स्पष्ट बहुमत झाले आहे. शिवसेनेला चार तर भाजपला एक जागा मिळाल्याने महायुतीचे पाच सदस्य निवडून आले आहेत.
निवडणुकीनंतरही शेकाप- साळुंखे पाटील आघाडी कायम राहिली तर सभापतिपद शेकापकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, सोनंद गणातील काजल काशीद यांचे नाव आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे. मात्र दीपकआबा साळुंखे- पाटील यांच्या संभाव्य पक्षप्रवेशाबाबत काही वेगळा निर्णय झाल्यास साळुंखे-पाटील गटाच्या पूनम इंगवले यांचे नाव पुढे येऊ शकते. दुसरीकडे, शिवसेनेकडून माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या बंधूंच्या सूनबाई आणि कडलास गणातून विजयी झालेल्या राणी पाटील यांच्यासाठीही महायुतीकडून सभापतिपदासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.
साळुंखे-पाटील यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
पंचायत समिती सभापती निवडीमध्ये दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांची भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. सध्या ते कोणत्याही पक्षात नसल्यामुळे त्यांच्या संभाव्य पक्षप्रवेशाबाबत तालुक्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यांच्या गटाचे तीन सदस्य असल्याने ते ज्या बाजूने उभे राहतील, त्या पक्षाचा सभापती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बैठका मुंबईत, चर्चा सांगोल्यात
सभापती-उपसभापती निवडीपेक्षा सध्या नेत्यांच्या मुंबईतील बैठकींची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांच्या संभाव्य पक्षप्रवेशाबाबत मुंबईत हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. राज्याचे अधिवेशन सुरू असल्याने सांगोल्याचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख हेही मुंबईत असून, विविध पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांशी बैठका होत असल्याच्या चर्चांमुळे तालुक्यातील राजकारण अधिकच तापले आहे.
