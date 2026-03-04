हायवेवर उभ्या ट्रकला कारची धडक; बहिण व मुलगा ठार, वडील जखमी
अपघातात दोन ठार प्रकरणी
सांगोल्यात ट्रकचालकावर गुन्हा
सांगोला, ता. ४ : सांगोल्यातील वाढेगाव नाका येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ वर हॉटेल ज्योतिर्लिंग समोर पहाटे उभ्या ट्रकला कारची जोरदार धडक बसून झालेल्या भीषण अपघातात मुलगा-बहीण ठार तर वडील गंभीर जखमी झाल्याची घटना मंगळवेढा-सांगोला मार्गावर २४ फेब्रुवारी रोजी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास घडली होती. याबाबत सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फिर्यादी युवराज एकनाथ चक्रे (वय ५२, व्यवसाय गवंडीकाम, रा. राजेंद्रनगर, मोरेवाडी रोड, करवीर, जि. कोल्हापूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ट्रक क्रमांक डब्ल्यूबी २१, ३४७७ हा महामार्गाच्या लेनवर कोणताही इंडिकेटर किंवा इशारा न देता उभा करण्यात आला होता. त्यावेळी रोहित युवराज चक्रे (वय २८) हा कार क्रमांक एमएच ०९ जीएम ९६२९ चालवत असताना सदर ट्रकला मागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात फिर्यादीचा मुलगा रोहित चक्रे व बहीण पूनम बबन सोरटे (वय ३९) हे गंभीर जखमी होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. फिर्यादी युवराज चक्रे यांच्या तोंडाला गंभीर दुखापत होऊन एक डोळा निकामी झाला असून वाहनातील इतर प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी अज्ञात ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस हेड कॉन्स्टेबल बनसोडे करीत आहेत.
