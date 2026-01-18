विद्यामंदीरमध्ये चित्रकला स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
SGW26B09181
सांगोला : चित्रकला स्पर्धेचे उद्घाटन करताना उपमुख्याध्यापक चिंतामणी देशपांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उपस्थित सहशिक्षक अमोल पोकळे, समाधान शिंदे व इतर शिक्षक.
SGW26B09180
(दुसऱ्या छायाचित्रात) : चित्र काढण्यात रमलेली चिमुकली.
सांगोला विद्यामंदिर
सांगोला : सांगोला विद्यामंदिर येथे चित्रकला स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. स्पर्धेच्या सुरवातीला विद्येची देवता सरस्वतीच्या प्रतिमेचे पूजन उपमुख्याध्यापक चिंतामणी देशपांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सहशिक्षक अमोल पोकळे, समाधान शिंदे यांच्यासह शिक्षक उपस्थित होते.
उद्घाटनप्रसंगी उपमुख्याध्यापक चिंतामणी देशपांडे यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून चित्रकला स्पर्धेसारखे उपक्रम सातत्याने राबविणाऱ्या ‘सकाळ’चे आभार मानले. अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. स्पर्धा यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी सविता गायकवाड, धोंडिराम चव्हाण, अक्षय खंडागळे, अरविंद वाघमोडे यांच्यासह इतर शिक्षक व कर्मचारी यांनी सहकार्य केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थितांचे सांगोला तालुका ‘सकाळ’चे बातमीदार दत्तात्रेय खंडागळे यांनी आभार मानले.
