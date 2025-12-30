सांगोला विद्यामंदिर प्राथमिक विद्यालयाचा विविध गुणदर्शन कार्यक्रम उत्साहात
MHD25B04903
सांगोला : विद्यामंदिर प्राथमिक विद्यालयाच्या विविध गुणदर्शन कार्यक्रमात नृत्य सादर करताना विद्यार्थी.
सांगोला विद्यामंदिरच्या चिमुकल्यांनी जिंकली पालकांची मने
महूद, ता. ३० : सांगोला विद्यामंदिर प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक व बालक मंदिर यांचा विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साही वातावरणात झाला. यावेळी चिमुकल्यांनी सादर केलेल्या मराठी, हिंदी गीतांनी उपस्थितांची मने जिंकली.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला नृत्याची देवता नटराज तसेच बापूसाहेब झपके, बाईसाहेब झपके यांच्या प्रतिमांचे पूजन कार्यकारिणी सदस्य विश्वेश झपके, उद्योगपती सिद्धार्थ कोटीवाले, सिद्धेश्वर गावडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सांगोला विद्यामंदिर प्रशाला व ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य अमोल गायकवाड, पर्यवेक्षक उत्तम सरगर तसेच सांगोला विद्यामंदिर इंग्लिश मेडिअम स्कूलच्या मुख्याध्यापिका शिल्पा ढाळे, मुख्याध्यापिका शुभांगी पवार, सुकेशनी सोंडकर, रोहिणी महारनवर, सरिता देशमाने आदी उपस्थित होते.
अतिशय सुंदर व बहारदार झालेल्या या कार्यक्रमांमध्ये विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी विविध शेतकरी गीते, कोळीगीते त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराज, लावणी, महाराष्ट्र सण उत्सव, पोवाडा, वाघ्या, मुरळी नृत्य, कृष्ण मुरारी, विनोदी गीते आदिवासी नृत्ये, शेतकरी नृत्ये सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली.
या कार्यक्रमासाठी परीक्षक म्हणून अमोल महिमकर, केशव निसाळ व मृणाल राऊत यांनी काम पाहिले.
हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सांगोला विद्यामंदिर प्राथमिक विद्यालयाचे सांस्कृतिक विभागप्रमुख चेतन कोवाळे, अनुपमा गुळमिरे यांच्यासह सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.
सूत्रसंचालन मेहराज मण्यार, लक्ष्मी आहेरकर, विद्याराणी भुसे, मनीषा वाघमोडे यांनी केले. आभार मेहराज मण्यार यांनी मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.