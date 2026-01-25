संग्राम नगर जिल्हा परिषद गट
राष्ट्रवादी (श.प.) अन् भाजपमध्येच मुख्य लढत
मोहिते पाटील-जानकरांचे वर्चस्व; यशवंतनगरात पारंपरिक बालेकिल्ल्यांची कसोटी
शशिकांत कडबाने : सकाळ वृत्तसेवा
अकलूज, ता. २५ : वेळापूर जिल्हा परिषद गटातील वेळापूर गण हा आमदार उत्तम जानकर, तर यशवंतनगर गण हा मोहिते- पाटील गटाचा बालेकिल्ला मानला जातो. या दोन्ही बलाढ्य गटांचे निर्विवाद वर्चस्व असल्याने विरोधकांची डाळ शिजण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. या गटात प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व भाजप यांच्यातच खरी लढत होणार असल्याचे संकेत आहेत.
माळशिरस तालुक्यातील अकलूज, नातेपुते व महाळुंग या ग्रामपंचायतींचे नगरपरिषदेत रूपांतर झाल्यानंतर पंचायत समिती व जिल्हा परिषद गटांची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यानुसार पूर्वीचा यशवंतनगर गट आता यशवंतनगर गण झाला असून, तो वेळापूर जिल्हा परिषद गटाला जोडण्यात आला आहे.
वेळापूर गटावर १९९२ पासून मोहिते- पाटील गटाचे वर्चस्व राहिले आहे. १९९२ मध्ये सूर्यकांत माने-देशमुख, १९९७ मध्ये सतीशराव माने-देशमुख, २००२ मध्ये महिला राखीव झाला, २००७ मध्ये पुन्हा सूर्यकांत माने-देशमुख आणि २०१७ मध्ये मोहिते- पाटील गटाकडून त्रिभुवन धाईंजे निवडून आले होते. २०१२ च्या निवडणुकीत आमदार उत्तम जानकर यांनी मोहिते- पाटील गटाच्या विरोधात विजय मिळवला होता; मात्र त्याचवेळी पंचायत समिती पिलीव गणातून निवड झाल्याने त्यांनी गटाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत डॉ. धवलसिंह मोहिते- पाटील विजयी झाले होते.
गत लोकसभा निवडणुकीत मोहिते- पाटील व जानकर गट एकत्र आले होते. खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, रिपाइं व शिवसेना यांना सोबत घेतल्याने, या तुलनेने सुरक्षित जागेवर रिपाइंचे तालुकाध्यक्ष मिलिंद सरतापे यांच्या पत्नी मीनाक्षी सरतापे यांना संधी देण्यात आली आहे. तर भाजपकडून प्रेरणा खंडागळे, महाराष्ट्र विकास सेनेकडून मुक्ताबाई साठे, तर लक्ष्मी डावरे व विद्या साठे यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केले आहेत. कोण लढणार व कोण माघार घेणार, हे अर्ज माघारीच्या अंतिम दिवशी स्पष्ट होणार आहे.
---
पंचायत समिती गणांमध्येही बहुरंगी लढत
वेळापूर पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून संदीप माने- देशमुख, भाजपकडून अमृतराज माने- देशमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून यशवंत घाडगे, काँग्रेसकडून इसाक पठाण, वंचित बहुजन आघाडीकडून अमर काझी यांच्यासह सतीश कुलाल, सिकंदर कोरबू, विमल जानकर, मदनसिंह माने- देशमुख, सतीशराव माने- देशमुख असे सात अपक्ष उमेदवार रिंगणात आहेत.
यशवंतनगर पंचायत समिती गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून वैष्णवीदेवी मोहिते- पाटील, भाजपकडून अशोक एकतपुरे, मविसेकडून आनंद मिसाळ तर सागर काळे, सतीश खुला, शिवराम गायकवाड, अर्जुनसिंह मोहिते- पाटील हे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवीत आहेत.
एकूणच, वेळापूर जिल्हा परिषद गट आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समिती गणांमध्ये पारंपरिक वर्चस्व, गटराजकारण आणि बहुरंगी उमेदवारी यामुळे निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे. मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने झुकतो, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
---
गटातील मतदारांची संख्या
- वेळापूर गण : पुरुष : ९६७८, महिला : ९१६८, एकूण : १८,८४६
- यशवंतनगर गण : पुरुष : ८५९०, महिला : ८२४० एकूण : १६,८४०
---
संग्रामनगर गटातील गावे
- मेडद गण : मेडद, तिरवंडी, उंबरे दहिगाव, कचरेवाडी, प्रतापनगर, कोंडबावी.
- संग्रामनगर गण : संग्रामनगर, आनंदनगर, बागेचीवाडी, गिरझणी, विजयवाडी, पानीव.
