पुणे

सांगवडे-जांबे रस्ता दुरुस्तीची मागणी

सांगवडे-जांबे रस्ता दुरुस्तीची मागणी
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किवळे, ता. १७ : सांगवडे ते जांबेपर्यंतचा रस्ता गेल्या काही दिवसांपासून अत्यंत खराब झाला असून, वाहनचालकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या मार्गावर चार आरएमसी प्लांट तसेच चार ते पाच औद्योगिक शेड आहेत. त्यामुळे या रस्त्यावरून अवजड वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. मात्र, रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. रस्त्यावर पडलेले खड्डे, उखडलेला रस्ता आणि धुळीमुळे नागरिक व वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. संबंधित प्रशासनाने या रस्त्याची तातडीने पाहणी करून डांबरीकरण व आवश्यक दुरुस्तीची कामे करावीत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

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रस्त्याच्या दुरवस्थेवर नागरिकांचे रडगाणे
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