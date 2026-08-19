पुणे

पालिकेत १३ जणांची सफाई कामगारपदी नियुक्ती

पालिकेत १३ जणांची सफाई कामगारपदी नियुक्ती
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पालिकेत १३ सफाई
कामगारांची नियुक्ती
सातारा, ता. १९ : अखिल भारतीय सफाई मजदूर युनियन संघटनेच्‍या पाठपुराव्‍यामुळे सातारा पालिकेतील १३ कर्मचाऱ्यांना सफाई कामगार म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. त्‍यांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार नगराध्‍यक्ष अमोल मोहिते यांनी नियुक्तिपत्रे प्रदान केली.
या वेळी उपाध्‍यक्ष ॲड. डी. जी. बनकर, बांधकाम सभापती बाळासाहेब खंदारे, आरोग्‍य सभापती धनंजय जांभळे, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सूरज सोलंकी, मनोज बिवाल यांच्यासह मान्‍यवर उपस्‍थित होते. शासन निर्णयानुसार या नियुक्त्या करण्यात आल्‍या आहेत. या नियुक्‍तांसाठी खासदार उदयनराजे भोसले, तसेच सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्‍या मार्फतीने शासनाकडे पाठपुरावा करण्‍यात येत होता. सतत १३ वर्षे यासाठीचा पाठपुरावा सुरू होता.

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