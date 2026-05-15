बारामती दूध संघाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा मंजूर

माळेगाव, ता. १५ : बारामती तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष संजय रामचंद्र कोकरे यांचा राजीनामा शुक्रवारी (ता. १५) संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला.
बारामती तालुका दूध संघाचे सर्वेसर्वा दिवंगत लोकनेते अजित पवार यांनी १७ जानेवारी २०२५ पासून कोकरे यांना अध्यक्षपदाची, तर उपाध्यक्षपदाची दत्तात्रेय सदाशिव वावगे यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली होती. संबंधित पदाधिकाऱ्यांचा ठरवून दिलेला एक वर्षाचा कालावधी पूर्णत्वाला येऊनही राजीनामा होत नव्हता. परिणामी संचालक मंडळात काहीशी नाराजी पसरली होती. इतर संचालकांनाही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदावर काम करण्याची संधी मिळावी, असे म्हणणे काही संचालकांनी थेट उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार मावळते अध्यक्ष कोकरे यांनी आपला राजीनामा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. योगेश वामन राणे यांच्याकडे याअगोदर दिला होता. दरम्यान, कोकरे यांच्या कार्यकाळात बारामती दूध संघ प्रशासनाने दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती करताना दर्जा अधिक चांगला राहण्याची काळजी घेतली. तसेच कारभारात आर्थिक पारदर्शकता आणण्याचा त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात आले.
