पुणे

संजय वाघमारे यांचे निधन

संजय वाघमारे यांचे निधन
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पुणे, ता. २१ : महावितरण पुणे परिमंडलाच्या पायाभूत विकास आराखडा विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय वाघमारे (वय ५२) यांचे निधन झाले. त्यांच्या पार्थिवावर पिंपरी-चिंचवड येथील रहाटणी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुली असा परिवार आहे. मे २०२६ मध्ये पुणे परिमंडलाच्या पायाभूत विकास आराखडा विभागात अधीक्षक अभियंता म्हणून बदलीवर रुजू झालेले वाघमारे यापूर्वी महावितरणच्या सांघिक कार्यालयात अधीक्षक अभियंता (अपारंपरिक ऊर्जा) म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी त्यांच्या सेवाकाळात कल्याण, पुणे, केडगाव, बारामती तसेच मुंबई येथे त्यांनी विविध पदांवर काम केले.

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