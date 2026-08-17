पुणे

संत नामदेव महाराज मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

संत नामदेव महाराज मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी
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हडपसर, ता. १६ : संत नामदेव महाराज मंदिरात संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त भजन, कीर्तन आणि महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला. दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती.
संदेश गोंदकर, संतोष गोंदकर व नेवासकर कुटुंबातर्फे आयोजित या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राजाभाऊ पोरे होते. उपजिल्हाधिकारी मीनल कळसकर आणि कमिन्स महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता गणेश पाडळकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. सुधीर हेंद्रे, सुभाष भारद्वाज, पुरुषोत्तम नेवासकर, सुदाम सुपेकर, प्रकाश क्षीरसागर, जयश्री नेवासकर व संदीप कालेकर यांनी संयोजनात सहभाग घेतला.

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