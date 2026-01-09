Pune News : "एआयच्या युगात बदल अटळ, धोके नाही तर संधी शोधा"– पीपीपीएफमध्ये संजीव बजाजांचे मार्गदर्शन!

पुणे : "कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मुळे रोजगार, बँकिंग, विमा, गुंतवणूक आणि जीवनशैलीत मोठे बदल होत असून हे बदल थांबणारे नाहीत. मात्र, या बदलांमध्ये धोके जितके आहेत, तितक्याच मोठ्या संधीही दडलेल्या आहेत," असे मत बजाज फिनसर्व्ह लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजीव बजाज यांनी 'पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिव्हल'मध्ये (पीपीपीएफ) व्यक्त केले..बजाज म्हणाले, "जग वेगाने बदलत आहे आणि हे बदल सातत्याने सुरू राहणार आहेत. एआयमुळे कमी कौशल्य आवश्यक असलेल्या स्वरूपाच्या नोकऱ्या कमी होतील, तर व्यवस्थानातील काही पदे भविष्यात टिकणार नाहीत. मात्र, ज्या ठिकाणी हाताने काम, सर्जनशीलता आणि नावीन्य आहे, अशा भूमिका कायम राहतील. काळाप्रमाणे गरजा आणि तंत्रज्ञान बदलते. एआयकडे एक संधी म्हणून पहावे. आज प्रत्येकाला इन्फ्लुएन्सर व्हायचे आहे, एआयमुळे निर्माण झालेली ही एक संधी आहे. पण खऱ्या अर्थाने मूल्य निर्माण करणाऱ्यांनाच दीर्घकालीन यश मिळेल," असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Pune News : एकेकाळी दुर्लक्षित असलेले हे मंदिर आज सोशल मीडियावर व्हायरल; जिर्णोद्धाराला दहा वर्षे पूर्ण."सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे. सध्या व्यक्ती स्वतःच्या डेटावर अधिक नियंत्रण ठेवू लागल्या आहेत. बँकांकडे पूर्वी सर्व नियंत्रण होते, मात्र आता ग्राहकांकडेच जास्त ताकद आहे. घरबसल्या सर्व सेवा मागवता येत असून, बँका आणि ग्राहक यांच्यामधील डिजिटल व्यासपीठे अधिक महत्त्वाची ठरत आहेत," असे बजाज यांनी सांगितले..विमा आणि म्युच्युअल फंड क्षेत्राबाबत बोलताना ते म्हणाले, "देश जसजसा श्रीमंत होत आहे, तसतसे लोक गुंतवणुकीकडे अधिक गांभीर्याने पाहू लागले आहेत. चांगले परतावे मिळावेत म्हणून लोक म्युच्युअल फंडांमध्ये पैसे गुंतवत असून, थोडी जोखीम घ्यायला तयार आहेत. विमा क्षेत्राचे भवितव्य पुढील 20 वर्षे अत्यंत उज्ज्वल असून, या क्षेत्रात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. विमा हे केवळ गुंतवणूक उत्पादन नसून, सुरक्षिततेचे साधन आहे.".डिजिटल व्यवहारांचा चेहरामोहरा बदलणार"सेंट्रल क डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) बाबत बोलताना बजाज म्हणाले, "आपण सध्या युपीआय वापरत आहोत, हे देखील डिजिटल मनीच आहे. सीबीडीसी हा सध्या पायलट प्रकल्प असून, भविष्यात डिजिटल व्यवहारांचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. कर्ज प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ एआयमुळे मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. एआय परिपूर्ण नसले तरी गेल्या दोन वर्षांत अनेक प्रक्रिया सोप्या झाल्या आहेत.".आठवड्यात तीन ते चार दिवस दिवस काम करावे लागेलकामाच्या संस्कृतीत झालेल्या बदलांकडे लक्ष वेधताना बजाज म्हणाले, "पाच दिवसांचा आठवडा झाल्यानंतर देखील उत्पादनक्षमता वाढली आहे. आणखी योग्य नियोजन केल्यास भविष्यात तीन ते चार दिवसांतही तेवढेच काम करता येऊ शकते आणि त्यातून नवीन रोजगारनिर्मिती होऊ शकते.".बजाज यांना तरुणांना दिलेला संदेश –- नवीन काहीतरी करण्याची हिंमत ठेवा- एकाच ठिकाणी थांबून राहू नका- सतत नवीन मूल्य निर्माण करा- शिकणे थांबले की प्रगतीही थांबते- आजचा काळ शिकण्यासाठी अत्यंत चांगला आहे- शिकण्याची उर्मी असेल तर अपयशाची शक्यता कमी असते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.