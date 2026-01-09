पुणे

Pune News : "एआयच्या युगात बदल अटळ, धोके नाही तर संधी शोधा"– पीपीपीएफमध्ये संजीव बजाजांचे मार्गदर्शन!

Pune Public Policy Festival : एआयमुळे रोजगार, बँकिंग, विमा आणि गुंतवणूक क्षेत्रात मोठे बदल होत असून, या बदलांकडे संधी म्हणून पाहण्याचा सल्ला संजीव बजाज यांनी दिला. पीपीपीएफमध्ये त्यांनी तरुणांना सतत शिकत राहण्याचा आणि मूल्य निर्माण करण्याचा संदेश दिला.
AI-Driven Change Is Inevitable, Says Sanjiv Bajaj

पुणे : "कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मुळे रोजगार, बँकिंग, विमा, गुंतवणूक आणि जीवनशैलीत मोठे बदल होत असून हे बदल थांबणारे नाहीत. मात्र, या बदलांमध्ये धोके जितके आहेत, तितक्याच मोठ्या संधीही दडलेल्या आहेत," असे मत बजाज फिनसर्व्ह लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजीव बजाज यांनी 'पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिव्हल'मध्ये (पीपीपीएफ) व्यक्त केले.

