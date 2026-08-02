Lenyadri Ganpati Rush: लेण्याद्रीतील श्री गिरीजात्मज गणपती दर्शनासाठी संकष्टी चतुर्थीला भाविकांची हजारोंची गर्दी

जुन्नर : संकष्टी चतुर्थीनिमित्त अष्टविनायक तिर्थक्षेत्र श्री क्षेत्र लेण्याद्री येथे ‘श्री गिरीजात्मज’ गणपतीचे दर्शन घेण्यासाठी हजारो भाविकांनी गर्दी केली. सुट्टीच्या दिवशी संकष्टी चतुर्थी आल्याने तसेच सध्या असलेल्या निसर्गरम्य वातावरणामुळे गर्दीचे प्रमाण अधिक होते. चतुर्थी निमित्ताने देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. यानिमित्ताने श्री गिरिजात्मजाच्या मूर्तीस व मंदिरात फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती..श्री लेण्याद्री गणपती देवस्थानच्या वतीने सकाळी सव्वा सहा वाजता देवस्थानचे अध्यक्ष ॲड.संजय ढेकणे व विश्वस्त सदाशिव ताम्हाणे यांच्या हस्ते श्रींचा अभिषेक व महापुजा करण्यात आली. मंदिरात सकाळी ७ वाजता, दुपारी १२ वाजता व सायंकाळी ७ वाजता महाआरती करण्यात आली. सायंकाळी श्री मुक्ताई प्रासादिक भजनी मंडळ, शिवेचीवाडी यांचे संगीत भजन झाले. भाविकांचे दर्शन सुलभ व्हावे याकरीता गर्दीचे नियोजन देवस्थान ट्रस्टच्यावतीने करण्यात आले होते. गोळेगाव येथील शकुंतला नामदेव कोकणे, जयश्री राजेंद्र शिंदे तर मानकरवाडी येथील अर्चना प्रल्हाद मानकर यांच्यावतीने भाविकांकरीता महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. देवाचे नैवेद्याकरीता पिंपळगाव सिद्धनाथ येथील सागर सुरेश डोके यांनी दोन कॅरेट केळी प्रसाद दिला..यावेळी देवस्थानचे अध्यक्ष ॲड.संजय ढेकणे, उपाध्यक्ष गोविंद मेहेर, सेक्रेटरी शंकर ताम्हाणे, खजिनदार भगवान हांडे, विश्वस्त मच्छिंद्र शेटे, सदाशिव ताम्हाणे, काशिनाथ लोखंडे, जयवंत डोके, जितेंद्र बिडवई, कार्यालयीन सचिव रोहीदास बिडवई, व्यवस्थापक निलेश सरजिने यांसह कर्मचारी, ग्रामस्थ व भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.