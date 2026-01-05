संक्रातीचे वाण म्हणून ''श्यामची आई'' पुस्तक भेट
वेळापूर (ता. माळशिरस) : येथील नवले वस्ती शाळेत महिलांना श्यामची आई पुस्तक भेट देताना प्रिया तोरणे.
संक्रांतीचे वाण म्हणून ‘श्यामची आई’ पुस्तक भेट
वेळापूर शाळेतील शिक्षिका प्रिया तोरणे यांचा अनोखा उपक्रम
माळीनगर, ता. ५ : संक्रांतीचे वाण म्हटले की प्लास्टिकच्या वस्तू किंवा सौंदर्यप्रसाधने देण्याची प्रथा सर्वत्र दिसते. मात्र, वेळापूर येथील नवलेवस्ती जिल्हा परिषद शाळेच्या उपक्रमशील शिक्षिका प्रिया तोरणे-धांडोरे यांनी या परंपरेला फाटा देत, महिला पालकांना ‘श्यामची आई’ हे अजरामर पुस्तक वाण म्हणून भेट दिले आहे. त्यांच्या या प्रेरणादायी उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती व मकर संक्रांतीचे औचित्य साधून शाळेत महिला पालकांसाठी हळदी-कुंकू समारंभ आयोजित केला होता. केवळ धार्मिक विधी न करता, समाजाला वैचारिक दिशा मिळावी हा यामागचा मुख्य उद्देश होता.
भौतिक वस्तू क्षणभंगुर असतात. तथापि, साने गुरुजींचे ‘श्यामची आई’ हे पुस्तक घरात राहिल्यास येणाऱ्या पिढीवर उत्तम संस्कार होतील, या विचाराने ही भेट देण्यात आली. याप्रसंगी गुड टच बॅड टच यावर आशा सेविका दुर्गा बनसोडे यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी महिलांसाठी रांगोळी स्पर्धा व मनोरंजक खेळ आयोजित करण्यात आले होते. याप्रसंगीशाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष स्वाती ननवरे, उपाध्यक्ष दीपाली माने, सावित्रीबाई फुले बचत गटाच्या अध्यक्षा सुवर्णा नवले, स्मिता जाधव, रूपाली परशेट्टीवार, चैताली माने, मनिषा धनवटे, मंजूषा भोसले, वनिता पताळे, राणी बनकर उपस्थित होत्या. मुख्याध्यापक नवनाथ धांडोरे यांनी सूत्रसंचालन केले.
पुस्तक भेटीनंतर महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद
आईच्या मायेचे, त्यागाचे आणि कर्तव्याचे प्रतीक असलेले हे पुस्तक वाचून मातांनी आपल्या पाल्यांना घडवावे, असे आवाहन प्रिया तोरणे यांनी यावेळी केले. नेहमीच्या वस्तूंऐवजी चक्क पुस्तक हातात मिळाल्यावर उपस्थित महिलांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद ओसंडून वाहत होता. संक्रांतीला मिळालेली ही आतापर्यंतची सर्वात मौल्यवान भेट आहे, अशी भावना अनेक मातांनी व्यक्त केली. मराठी संस्कृती आणि मानवी मूल्यांचे दर्शन घडवणारे हे पुस्तक घराघरांत पोहोचवल्याबद्दल पालकांनी शाळेचे आभार मानले.
