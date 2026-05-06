Sant Dnyaneshar Maharaj Palkhi : माऊलींच्या पालखीचा पुण्यात दोन दिवसांचा मुक्काम....

आळंदी - पालखी सोहळ्यातील वारकरी आणि दर्शनासाठी चा भाविक केंद्रबिंदू मानून पालखी विठोबा मंदिरातील दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांबाबत प्रशासनाकडून लेखी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच एकादशीच्या दिवशी (ता. 13 मे )आळंदी मध्ये पालखी सोहळा दिंडी समाज संघटना, फडकरी मानकरी यांच्यासोबत बैठक घेतली जाणार आहे. आणि बैठकीनंतर पुण्यातील मुक्काम आणि पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार असल्याचे आळंदी देवस्थानचे पालखी सोहळा प्रमुख ऍड राजेंद्र उमाप आणि विश्वस्त चैतन्य महाराज कबीर यांनी सांगितले..जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महानगरपालिका महापौर मंजुषा नागपुरे, आमदार हेमंत रासने, आळंदी देवस्थानचे पालखी सोहळा प्रमुख ऍड राजेंद्र उमाप, प्रमुख विश्वस्त डॉ भावार्थ देखणे, योगी निरंजन नाथ, चैतन्य महाराज कबीर, ऍड रोहिणी पवार, पुरुषोत्तम महाराज पाटील, पालखी सोहळा मालक राजेंद्र आरफळकर, भाऊ महाराज फुरसुंगीकर, नगरसेवक विशाल धनवडे, आमदार हेमंत रासने यांच्यासह विविध प्रशासकीय अधिकारी आणि पदाधिकारी यांचे संयुक्त पाहणी आज पालखी विठोबा मंदिर परिसरात झाली. यानंतर देवस्थानने भूमिका जाहीर केली..याबाबत अधिक माहिती देताना ऍड राजेंद्र उमाप आणि चैतन्य महाराज कबीर यांनी सांगितले, संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी सोहळ्याचे आळंदीतून 8 जुलै ला प्रस्थान झाल्यानंतर पुढील दोन दिवसांचा (ता. 9 आणि 10जुलै ) मुक्काम हा पुण्यातील भवानी पेठच्या पालखी विठोबा मंदिरात असणार आहे. पुणे मुक्कामी भवानी पेठ पालखी विठोबा मंदिर येथे जागा अतिशय अपुरी आहे..आज प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत पाणी नंतर पुणे महापालिकेच्या वतीने 31 मे पर्यंत पालखी विठोबा मंदिर परिसरातील तीन ते चार इमारतींचे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असे सांगण्यात आले तसेच अन्य सुविधाही पुरवण्याबाबत सांगितले. मात्र याबाबत लेखी अहवाल प्रशासनाकडून मिळाल्यानंतरच मुक्काम आबाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यापूर्वी दोन वेळा निर्णय घेण्याबाबतच्या तारखा ढकलण्यात आल्या. मुक्काम आणि वेळापत्रक बाबत जास्त वेळ दवडता येणार नाही..पुणे महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने वारकरी आणि भाविक केंद्रबिंदू मानून सुविधा द्याव्यात. 31 मे पर्यंत सर्व कार्यवाही पूर्ण होईल असे आश्वासन प्रशासनाकडून दिले आहे. मात्र त्याबाबत लेखी अहवाल सविस्तर मिळाल्यानंतर तो आळंदीतील दिंडी समाज संघटना फडकरी मानकरी यांच्या पुढे 13 मे ला बैठकीत मांडला जाणार आहे. बैठकीतील चर्चे आणतील पुणे मुक्काम आणि पालखी वेळापत्रकाचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे उमाप आणि कबीर यांनी सांगितले..पालखी सोहळ्यात महिला वारकऱ्यांना विशेष सुविधा मिळावी. अंतर्गत रस्त्यावर उत्तम टॉयलेटची सुविधा असावी. तसेच जर्मन हँगर मंडप जवळपास वीस ठिकाणी असावेत. तसेच पालखी विठोबा मंदिरात वेळेत सुविधांबाबत खात्री नाही झाली तर पुण्यातील बाबुराव सणस मैदानाचा पर्याय याचा विचार मुक्कामासाठी आळंदी देवस्थान करत आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूड्डी यांच्यासोबत आळंदी देवस्थानची जिल्हाधिकारी कार्यालयात अकरा मे रोजी आणखी एक बैठक आयोजित केली आहे.