Alandi Food : पूरामुळे पालखी प्रस्थान मर्यादित; फक्त 1660 वारकरी देऊळवाड्यात उपस्थित

आळंदी - आळंदीत पूरस्थिती निर्माण झाल्यामुळे आळंदीला येणारे चारही पूल पाण्याखाली आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आळंदीत येणाऱ्या वारकऱ्यांची व्यवस्था करणे शक्य नाही. या कारणास्तव संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा आषाढी वारी पालखी सोहळा 8 जुलै दुपारी तीन वाजता मर्यादित लोकांच्या उपस्थितीत संपन्न होणार आहे..श्रींच्या रथापुढील 1 ते 27 आणि रथामागील 1 ते 20 या प्रमुख दिंड्यांपैकी प्रत्येक दिंडीतील 10 वारकरी असे एकूण 560 वारकरी प्रस्थान काळात देऊळवाड्यात सोडले जातील. त्याचबरोबर परंपरेनुसार दिंडीप्रमुख, मानकरी, सहकारी, प्रतिष्ठित यांना नारळ प्रसादासाठी एकूण 500 व्यक्तींना प्रवेश दिला जाईल. त्याचबरोबर मानाचे खांदेकरी, कर्मचारी, आरोग्य, स्वच्छता सेवक, पोलीस असे मिळून एकूण 1660 व्यक्तींच्या मर्यादित स्वरूपात प्रस्थान सोहळा पार पाडण्यात येणार आहे..याबाबतचे प्रसिद्धिपत्रक देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त भावार्थ देखणे आणि पालखी सोहळा प्रमुख राजेंद्र उमाप यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केले आहे. यामुळे वारकरी-भाविकांना देवस्थानच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आहे की, पालखी प्रस्थान सोहळ्यासाठी आळंदीत न येता पाऊस आणि नैसर्गिक परिस्थिती पाहून पुढील मुक्कामाच्या ठिकाणी सोहळ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन आळंदी देवस्थानने केले आहे..त्यामुळे 8 जुलै रोजी होणारा पालखी प्रस्थान सोहळा आता मर्यादित वारकऱ्यांमध्येच पार पडणार आहे. मुसळधार पाऊस आणि इंद्रायणी नदीने धोकादायक पाण्याची पातळी ओलांडली आहे. त्यामुळे इंद्रायणीतील तसेच आळंदी शहरातील वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली आहे. आळंदी नगरपरिषदेचे जलशुद्धीकरण केंद्र पाण्याखाली असल्याने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अशक्य झाली आहे. शहरातील इंद्रायणी पुलाचे पदर पाण्याखाली गेले तसेच लाईटचे खांबही वाहून गेले आहेत..भाविकांच्या दर्शनासाठी वारीत उभारलेला मंडप पुराच्या पाण्यात वाहून गेला, तर सोहळ्यासाठी लावलेले बरेचसे मोबाईल टॉयलेट्स पुरात वाहून गेले आहेत. आळंदीत येणाऱ्या वारकऱ्यांची व्यवस्था करणे शक्य नाही. तंबू असलेली जागाही चिखलाने भरलेली आहे, तसेच निवाऱ्याची सोय करणे अशक्य झाले असल्याने आळंदी देवस्थानने मर्यादित लोकांच्या उपस्थितीत पालखी प्रस्थान सोहळा आटोपण्याचा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.