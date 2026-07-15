पुणे

Wari News: श्री संत गोरोबाकाका पालखी रथाच्या बैलावर वळूचा हल्ला; रात्रभर जागून बैलांचे केले संरक्षण; वडगाव निंबाळकर येथे घडला थरार; उपचारानंतर सकाळी बैलजोडी सुखरूप मार्गस्थ

Bull Attacks Bullocks Pulling Sant Goroba Kaka Palkhi Chariot: ग्रामस्थ आणि वारकऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला. उपचारानंतर बैलजोडी सुखरूपपणे पालखीसोबत पुढील प्रवासाला रवाना झाली.
Pune Palkhi bull attack

Palkhi bull receiving treatment after a bull attack during the Wari procession

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चिंतामणी क्षीरसागर

वडगाव निंबाळकर: वडगाव निंबाळकर ता बारामती येथे श्री संत गोरोबाकाका पालखी सोहळ्यात बुधवारी (ता. १५) रात्री अनपेक्षित घटना घडली. पालखी रथ ओढणाऱ्या बैलजोडीवर गावातील एका वळूने अचानक हल्ला केल्याने काही काळ परिसरात एकच धावपळ उडाली. ग्रामस्थ, वारकरी आणि पालखी सोहळ्यातील सेवेकऱ्यांनी तत्परता दाखवत बैलांना वाचविले. जखमी बैलावर तातडीने उपचार करण्यात आले. त्यानंतर रात्रभर लाठी-काठ्या व चाबूक घेऊन बैलांच्या संरक्षणासाठी पहारा देण्यात आला.

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