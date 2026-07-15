Wari News: श्री संत गोरोबाकाका पालखी रथाच्या बैलावर वळूचा हल्ला; रात्रभर जागून बैलांचे केले संरक्षण; वडगाव निंबाळकर येथे घडला थरार; उपचारानंतर सकाळी बैलजोडी सुखरूप मार्गस्थ

चिंतामणी क्षीरसागरवडगाव निंबाळकर: वडगाव निंबाळकर ता बारामती येथे श्री संत गोरोबाकाका पालखी सोहळ्यात बुधवारी (ता. १५) रात्री अनपेक्षित घटना घडली. पालखी रथ ओढणाऱ्या बैलजोडीवर गावातील एका वळूने अचानक हल्ला केल्याने काही काळ परिसरात एकच धावपळ उडाली. ग्रामस्थ, वारकरी आणि पालखी सोहळ्यातील सेवेकऱ्यांनी तत्परता दाखवत बैलांना वाचविले. जखमी बैलावर तातडीने उपचार करण्यात आले. त्यानंतर रात्रभर लाठी-काठ्या व चाबूक घेऊन बैलांच्या संरक्षणासाठी पहारा देण्यात आला..परंपरेनुसार श्री संत गोरोबाकाका पालखीचा मुक्काम वडगाव निंबाळकर येथील गुळुमकर वस्तीवरील मारुती मंदिराजवळ असतो. सायंकाळी रथातून पालखी मंदिरासमोर आणण्यात आली होती. त्यानंतर रथाची बैलजोडी जवळच सोडण्यात आली होती. रात्री कीर्तनानंतर भाविकांच्या जेवणाच्या पंगती सुरू असतानाच गावातील वळूने बैलांवर अचानक धाव घेत हल्ला केला. या घटनेने उपस्थितांमध्ये एकच खळबळ उडाली..Eknath Shinde : अमित शहांसोबतच्या बैठकीबाबत एकनाथ शिंदेंचं मोठं विधान; म्हणाले, ''ही भेट..''.ग्रामस्थ आणि वारकऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत वळूला आटोक्यात आणले. मात्र तो पुन्हा त्याच दिशेने येण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून रात्रभर बैलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष पहारा ठेवण्यात आला. हल्ल्यात जखमी झालेल्या बैलावर त्वरित उपचार करण्यात आले..पशुवैद्यकीय उपचारांनंतर बैलाची प्रकृती स्थिर असल्याचे स्पष्ट झाले आणि पालखी सोहळा नियोजित वेळेनुसार पुढील प्रवासासाठी मार्गस्थ झाला. या घटनेमुळे काही काळ भाविकांमध्ये चिंता पसरली होती..Sonam Wangchuk Hunger Strike : 'सोनम वांगचुक फक्त दोन दिवस जगतील', दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र, दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढत बजावली नोटीस.सोहळा प्रमुख महेश दळवी यांनी सांगितले, "वडगाव निंबाळकर ग्रामस्थ दरवर्षी वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी मनापासून प्रयत्न करतात. हा प्रकार पूर्णपणे अनपेक्षित होता. ग्रामस्थांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला. विठ्ठलाची कृपा आणि माऊलीच्या आशीर्वादाने बैल सुखरूप झाला, हीच आमच्यासाठी समाधानाची बाब आहे."ह भ प कैलास महाराज खंडागळे, सुरेश रसाळ, राजाभाऊ कुंभार, तुकाराम झांजे, अंजना दामगुडे, कैलास लिम्हण, रामा कोंडे, माणिक शिळीमकर, तानाजी मिंडे, भरत येवले, सुनील गावडे, गणेश दळवी यांच्यासह सर्व दिंड्या हरिनामाचा गजर करीत पंढरीच्या दिशेने मार्गस्थ झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.