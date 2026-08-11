पुणे

सावता महाराज पुण्यतिथी सोहळा

सावता महाराज पुण्यतिथी सोहळा
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नातेपुतेत संत सावता महाराज समाधी उत्सव
नातेपुते : श्री संत शिरोमणी सावता महाराज समाधी उत्सव सोहळा नातेपुते येथील बरडकर मळ्यात भक्तिभावाने अन् उत्साहात साजरा करण्यात आला. अखंड हरिनाम सप्ताहाचे हे ३५ वे वर्ष आहे. यावर्षी हभप निलेश महाराज होळ, हभप बंडा महाराज डोंबाळे, हभप किशोर महाराज खाडे, हभप कार्तिकीताई महाराज शेंडे, हभप अभिमन्यू कदम अन् हभप रमेश महाराज लांडगे यांनी कीर्तनसेवा केली. आज, मंगळवारी (ता. ११) समाधी सोहळ्यानिमित्त हभप ज्ञानेश्वर महाराज फुले यांचे कीर्तन झाले. रात्री नऊ ते अकरा जागराचे कीर्तन हभप कैलास महाराज केंजळे यांचे होणार आहे. बुधवारी (ता. १२) काल्याचे कीर्तन हभप स्वप्निल महाराज पवार यांचे होणार आहे.

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