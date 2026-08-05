पुणे

मोशीत ११ ऑगस्टला विविध धार्मिक कार्यक्रम

मोशीत ११ ऑगस्टला विविध धार्मिक कार्यक्रम
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मोशी, ता. ५ : महात्मा फुले युवा मंच, मोशी व समस्त ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोशी येथील श्री नागेश्वर महाराज मंदिर चौक येथे मंगळवारी (ता. ११) श्री संत शिरोमणी सावता महाराज संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.
बोराटे आळी येथील श्री संत शिरोमणी सावता महाराज मंदिरात सकाळी ५.३० वाजता महाअभिषेकाने कार्यक्रमांना सुरुवात होईल. त्यानंतर अरणगाव भेंडी येथून संतज्योतीचे आगमन होणार आहे. सकाळी १० ते १ या वेळेत प्रसिद्ध प्रवचनकार निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांचे कीर्तन होणार असून, त्यानंतर महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सायंकाळी ५ वाजता संत प्रतिमेची भव्य मिरवणूक काढण्यात येईल. वारकऱ्यांचे भोजन तसेच भजनांचे कार्यक्रम होणार आहेत.

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वारीक्षणाच्या कार्यक्रमांची माहिती
सावता महाराज समाधी सोहळा
मोशीतील धार्मिक कार्यक्रम
महाअभिषेक सोहळा
संतप्रतिमेची मिरवणूक
निवृत्ती महाराज देशमुख यांच्या कीर्तना
अरणगाव भेंडी ह्या ठिकाणाहून संतज्योती आगमन
महाप्रसाद सोहळा
भजनांच्या कार्यक्रमांचा दर्जा
वारकऱ्यांची भोजन व्यवस्था
धार्मिक महोत्सवांची आखणी
मोशीतील सांस्कृतिक कार्यक्रम
स्थानिक धार्मिक परंपरा
संत शिरोमणी सावता महाराज यांचे महत्त्व