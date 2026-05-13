भंडारा डोंगर मंदिरात गाथा पारायण

सुपे, ता. १३ : अधिक महिन्यानिमित्त तीर्थक्षेत्र देहू येथील भंडारा डोंगर मंदिर येथे संत तुकाराम महाराज गाथा पारायण, अखंड हरिनाम सोहळा, प्रवचन व कीर्तन महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. पाच दिवसांचा हा सोहळा रविवार पासून (ता. १७) सुरू होत आहे. आंबी खुर्द (ता. बारामती) येथील विश्‍वकर्मासह भोजलिंगकाका पायी दिंडी सोहळ्याचे प्रमुख गोरक्षनाथ महाराज सुतार यांनी ही माहिती दिली. संत तुकाराम महाराज देहू संस्थानचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम महाराज मोरे, भागवत साळुंके, रामचंद्र इंगवले, गोरक्षनाथ सुतार यांची कीर्तनसेवा तर दत्तात्रेय कदम, संजय दिक्षीत, जयराम सुपेकर यांची प्रवचनसेवा होणार आहेत. गुरुवारी (ता. २१) सकाळी संतोष शास्त्री यांच्या काल्याच्या कीर्तनानंतर महाप्रसाद होऊन कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे.

