तुकाराम बीज बातमी
सोलापूर : होताच संत तुकाराम महाराजांना गुलाल अर्पण करताना महिला भाविक.
सोलापूर : गुलाल अर्पणानंतर संत तुकाराम महाराजांची आरती घेऊन ते तेज स्वतःमध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न करताना भाविक.
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी यांना केलेली फुलांचे आरास.
संत तुकाराम महाराजांचा केलेला शृंगार.
देव भावाचा भुकेला, तुका वैकुंठासी नेला
अशोक चौकातील तुकाराम मंदिरात ३७५ वा बीज सोहळा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ५ : फाल्गुन वद्य द्वितीया, प्रथम प्रहर आणि प्रातःकाळची ती मंगल वेळ... संत तुकाराम महाराज वैकुंठ गमनासाठी विमानात बसले आणि ‘भले मज आता निरोप द्यावा’ असे म्हणून त्यांनी आपली सेवा पांडुरंगाला अर्पण केली. बरोबर ३७५ वर्षांपूर्वी देहूमध्ये घडलेला हा अलौकिक प्रसंग अशोक चौक येथील संत तुकाराम महाराज मंदिरात भाविकांनी भावपूर्ण वातावरणात अनुभवला.
ह. भ. प. वैकुंठवासी शिवराम महाराज मोरे यांनी उभारलेल्या या मंदिरात तुकाराम बीज सोहळा मोठ्या भक्तीभावात साजरा झाला. यावेळी ह. भ. प. विष्णुपंत मोरे यांनी ‘आम्ही जातो, तुम्ही कृपा असू द्यावी...या अभंगावर गुलालाचे कीर्तन केले. ‘वाडवेळ जाला, उभा पांडुरंग, वैकुंठी श्रीरंग बोलावितो’ या ओळींचे निरूपण होताना उपस्थित हजारो भाविक भक्तीत न्हाऊन निघाले. गुरुवारी दुपारी साडेबारा वाजता ‘अंतकाळी विठू आम्हासी पावला, कुडीसहित झाला गुप्त तुका’ या जयघोषात गुलालाची उधळण करण्यात आली.
सप्ताहाची सांगता आणि महाप्रसाद
गेल्या सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या अखंड हरिनाम सप्ताहाची सांगता गुरुवारी सायंकाळी ह.भ.प. भगवंत महाराज मोरे यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने झाली. या सोहळ्याला मृदंग साथ ह.भ.प. चैतन्य महाराज मोरे, निवृत्ती महाराज मोरे, मुकुंद महाराज मोरे आणि ज्योतिराम महाराज मोरे यांनी दिली. सोहळ्यानंतर १००० भाविकांना खिरीचा महाप्रसाद वाटप करण्यात आला.
मोरे घराण्याने जपलेला वारसा
या मंदिराची स्थापना ह.भ.प. वैकुंठवासी शिवराम महाराज मोरे यांनी केली असून, आज ही परंपरा त्यांच्या पुढच्या पिढीने तितक्याच श्रद्धेने पुढे नेली आहे. शहरातील तुकाराम महाराज मंदिरात दरवर्षी भाविकांची संख्या वाढत असून सोलापूरच्या आध्यात्मिक नकाशावर या सोहळ्याला विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे.
सप्तरंगी भक्तीचा सात दिवसांचा सोहळा
या मंदिरात केवळ बीज सोहळाच नव्हे, तर गेले सात दिवस अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते. पहाटेची काकड आरती, गाथा भजन, आणि सायंकाळचे कीर्तन अशा भरगच्च कार्यक्रमांनी अशोक चौक परिसर विठ्ठलमय झाला होता. भाविकांना मिळालेला खिरीचा महाप्रसाद हा या सात दिवसांच्या श्रमाचा गोडवा ठरला.
