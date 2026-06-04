Sant Tukaram Maharaj Palkhi 2026 : संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर; 7 जुलैला होणार पंढरपूरकडे प्रस्थान, यंदा वारीत काय असणार विशेष?

देहू (पुणे) : आषाढी वारीसाठी संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा सात जुलै रोजी देहूतून पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवणार (Sant Tukaram Maharaj Palkhi 2026) आहे, अशी माहिती संत तुकाराम महाराज संस्थानचे पालखी सोहळा प्रमुख विक्रमसिंह महाराज मोरे यांनी दिली..संस्थानचे अध्यक्ष जालिंदर महाराज मोरे, पालखी सोहळा प्रमुख लक्ष्मण महाराज मोरे, उमेश महाराज मोरे, विश्वस्त दिलीप महाराज मोरे आदी उपस्थित होते. मोरे म्हणाले, ‘‘सात जुलै रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास पालखी सोहळ्याचे देहूतील देऊळवाड्यातून प्रस्थान होईल. पहिल्या दिवशी पालखी देहूतील इनामदारवाड्यात मुक्कामी असेल. ८ जुलै रोजी पालखीचा इनामदारवाड्यातून निघून आकुर्डीत मुक्काम असेल..९ जुलै रोजी सोहळा पिंपरी, कासारवाडीमार्गे पुण्यात नाना पेठेतील निवडुंगा विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात दोन दिवस मुक्कामी राहील. ११ जुलैला हडपसरमार्गे लोणीकाळभोर येथे कदमवाकवस्ती नवीन पालखी तळावर मुक्कामी जाईल. १२ जुलैला सोहळा यवत, १३ जुलैला वरवंड येथे, १४ जुलै रोजी सोहळा उंडवडी गवळ्याची येथे तर १५ जुलैला बारामतीत मुक्काम करेल. १६ जुलै रोजी पालखी सणसर येथे मुक्कामी असेल. काटेवाडी येथे मेंढ्याचे रिंगण होईल. १७ जुलै रोजी बेलवाडीत सोहळ्यातील पहिले गोल रिंगण होईल. त्यानंतर पालखी निमगाव केतकीत मुक्काम करेल..MPSC Success Story : 25 मुख्य परीक्षा दिल्या, 7 वेळा फक्त एका गुणाने हुकली संधी, 14 वर्षे अपयश; पण शेतकऱ्याच्या मुलानं करून दाखवलं, थेट बनला क्लास-1 अधिकारी!.१८ जुलैला इंदापूर येथे दुसरे गोल रिंगण करून मुक्काम करेल. १९ जुलै रोजी पालखी सराटी मुक्कामी असेल. २० जुलै रोजी सोहळा नीरा स्नानानंतर अकलूज येथे तिसरे गोल रिंगण होईल. २१ रोजी माळीनगर येथे पहिले उभे रिंगण होणार आहे. त्यानंतर सोहळा बोरगाव मुक्कामी जाईल. २२ जुलैला दुपारी तोंडले बोंडले येथे धावा होईल. पालखी पिराची कुरोली येथे मुक्कामी राहणार आहे. २३ जुलैला वाखरीजवळील बाजीराव विहीर येथे दुसरे उभे रिंगण होईल. त्यानंतर वाखरीत मुक्काम असेल. २४ जुलै रोजी पादुका अभंग आरती, उभे रिंगण झाल्यानंतर सोहळा पंढरपुरातील संत तुकाराम महाराजांच्या नवीन मंदिरात मुक्कामी जाईल..Panhala Tourism Tax : पन्हाळागडावर पर्यटकांची उघड लूट? पर्यटन कराच्या नावाखाली वर्षाकाठी 5 ते 7 लाखांचा घोळ; 'या' गोष्टीमुळे संशय वाढला!.‘पालखी रथ नवीन करण्याचा मानस’यंदाच्या पालखी सोहळा प्रमुखपदी विक्रमसिंह महाराज मोरे, लक्ष्मण महाराज मोरे, उमेश महाराज मोरे यांची निवड संत तुकाराम महाराज संस्थानचे अध्यक्ष जालिंदर महाराज मोरे यांनी बुधवारी (ता. ३) जाहीर केली. संत तुकाराम महाराज संस्थानच्या वतीने पालखी रथ आणि चौघडा वाहनास जुंपण्यासाठी तीन बैलजोडींची खरेदी करणार आहे. तसेच नवीन चांदीचा रथाचे काम सुरू आहे, असेही पालखी सोहळा प्रमुख मोरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.