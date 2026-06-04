पुणे

Sant Tukaram Maharaj Palkhi 2026 : संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर; 7 जुलैला होणार पंढरपूरकडे प्रस्थान, यंदा वारीत काय असणार विशेष?

Sant Tukaram Maharaj Palkhi 2026 route schedule : देहूतून ७ जुलै रोजी संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे पंढरपूरकडे प्रस्थान होणार आहे.
Sant Tukaram Maharaj Palkhi departure date 2026

Sant Tukaram Maharaj Palkhi departure date 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

देहू (पुणे) : आषाढी वारीसाठी संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा सात जुलै रोजी देहूतून पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवणार (Sant Tukaram Maharaj Palkhi 2026) आहे, अशी माहिती संत तुकाराम महाराज संस्थानचे पालखी सोहळा प्रमुख विक्रमसिंह महाराज मोरे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
pune
dehu
Pandharpur Ashadhi Wari
Ashadhi Ekadashi
Sant Tukaram
Ashadhi Wari
Sant Tukaram Maharaj History
Sant Tukaram Maharaj palkhi project