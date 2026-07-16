पुणे

सोनपीरवाडी येथे वारकऱ्यांना मिष्टान्नाचे जेवण

सोनपीरवाडी येथे वारकऱ्यांना मिष्टान्नाचे जेवण
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सुपे, ता. १६ : सोनपीरवाडी (ता. बारामती) येथे वडगावबांडे (ता. दौंड) येथील संत सद्‍गुरू यादव बाबांच्या पालखीचे मुस्लिम बांधवांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले. याप्रसंगी वारकऱ्यांना मिष्टान्नाचे भोजन देण्यात आले, यामुळे सामाजिक सलोख्याचे दर्शन घडले.
वडगावबांडे ग्रामस्थांच्या सहकार्याने संत यादव बाबांच्या पालखीची ही पहिलीच पंढरीची वारी आहे. या पहिल्याच मुक्कामात मुस्लिम बांधवांनी केलेल्या आदरातिथ्याने वारकरी भारावून गेले, अशी भावना शिवाजी गरदडे यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी खेत्रे यांच्या वतीने वारकऱ्यांना आरोग्य किट आणि रेनकोटचे वाटप करण्यात आले.
यावेळी सरपंच मीरा रसाळ, दत्तात्रय वाबळे, अजमभाई इनामदार, बाळुभाई इनामदार, गुलाबभाई इनामदार, नाना लोंढे यांसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पहिल्याच वारीत मिळालेल्या या प्रेमामुळे वारकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते.

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पंढरीची वारी
सामाजिक सलोख्याचे वडगावबांडे
वारकऱ्यांचा उत्साह
संतांची पालखी स्वीकृती
वारकऱ्यांच्या आरोग्य किटचे वाटप
स्थानिक सहकार्याचे महत्त्व
आमदार पल्लवी खेत्रे
समुदायांची एकता
वारकऱ्यांच्या मिष्टान्न भोजनाचा अनुभव