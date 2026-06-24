पुणे

‘देहू-आळंदी संतभूमी म्हणून जाहीर करा’

‘देहू-आळंदी संतभूमी म्हणून जाहीर करा’
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पिंपरी, ता. २४ : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि श्री संत तुकाराम महाराज यांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी असणाऱ्या आळंदी, देहू आणि टाळगाव चिखली, तळवडेसह पंचक्रोशी परिसर राज्य सरकारने ‘संतभूमी’ म्हणून जाहीर करावा, अशी मागणी आळंदी देवस्थानचे माजी मुख्य विश्वस्त अभय टिळक व जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज संतपीठाचे संचालक राजू महाराज ढोरे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. ज्याप्रमाणे उत्तरांचल सरकारने ‘देवभूमी’ नावाने काही परिसर जाहीर करून त्या परिसरास संरक्षण दिले आहे आणि तेथील पावित्र्य जपून विकासकामे केली आहेत. त्याच धर्तीवर देहू ते आळंदी या पंचक्रोशीतील परिसर संतभूमी म्हणून जाहीर करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
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