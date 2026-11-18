हडपसर - ससाणेनगर रस्त्याच्या नव्या कालव्यावरील पूल धोकादायक असल्याचे उघड होऊन दीड वर्षे उलटून गेली आहेत. दरम्यान, पुलाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होऊनही सहा महिने होत आहेत. इतका कालावधी जाऊनही पुलाच्या दुरुस्तीचे काम मात्र जैसे थे अवस्थेत दिसत आहे. त्यामुळे येथील वाढत्या वाहतुकीला दिवसेंदिवस गंभीर धोका निर्माण होऊ लागला आहे. याबाबत पालिका पथविभागाच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगूनही त्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे..हा पूल १९६२ मध्ये बांधण्यात आला होता. त्याचा दगडी खांब कमकुवत होऊन त्यातील दगड बाहेर पडू लागले होते. त्यानंतर झालेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये पूल धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे पालिकेकडून खबरदारी म्हणून नादुरुस्त पुलाच्या दोन्ही बाजूने पत्रे लावून एकेरी वाहतूक करण्यात आली आहे.त्याचबरोबर सुमारे १ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या निधीतून पुलाच्या दुरुस्तीचे कामही सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या सहा महिन्यात केवळ पायलींगपुढे या कामाला गती मिळालेली नाही. सुरक्षेची खबरदारी म्हणून पुलाच्या कामाला लावलेले पत्रे, वाहतुकीत दररोज पडणारी भर, अरुंद झालेले एकेरी मार्ग, पर्यायी मार्गांचा अभाव, यामुळे प्रवाशांना सध्या वाहतुकीच्या मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. .या कालव्यावर जुन्या दगडी पुलासह त्याच्या दोन्ही बाजूला सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी कॉंक्रिटमधील दोन नवे पूल उभारण्यात आले आहेत. सध्या या एकेरी अरूंद मार्गावरून धोकादायक पद्धतीने वाहतूक सुरू आहे. लावलेल्या पत्र्यांचे कुंपण तकलादू असल्याने अपघाताने वाहन थेट कालव्यात जाण्याचा धोका येथे आहे.पालिका प्रशासन मात्र याबाबत गंभीर असलेले दिसत नाही. केवळ आश्वासने देवून चालढकल केली जात आहे. प्रभाग समिती बैठकीतही लोकप्रतिनिधींकडून त्याबाबत विशेष चर्चा केली जात नाही. हे रेंगाळत चाललेले काम नेमके कधी होईल आणि प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित कसा होईल, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे..या पुलावरून ससाणेनगर, काळेबोराटेनगर, ससाणेवस्ती, चिंतामणीनगर व सातवनगर, सय्यदनगर, हांडेवाडी, होळकरवाडी, महंमदवाडी, उंड्री पिसोळी आदी भागातील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. परिसरातील विकास आराखड्यातील रस्ते विकास रखडल्याने सध्या पर्यायी मार्गांची वानवा येथे आहे. त्यामुळे या पुलाच्या दुरुस्तीचे काम लवकरात लवकर व्हावे, अशी मागणी प्रवासी व नागरिकांकडून केली जात आहे..२४ मीटर रुंदीच्या पुलाचे नियोजन -येथील पूर्वीचा हा दगडी फुल अपुरा पडू लागल्याने त्याच्या उजव्या व डाव्या बाजूला लागून दोन नवीन पूल उभारण्यात आलेले आहेत. मात्र, या तीनही मार्गिका समान पातळीवर नाहीत. त्या समान पातळीवर आणण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करून आयुक्तांसमोर गेला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी व आवश्यक निधी मिळाल्यास तेही काम लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे..'पुलाच्या पायलींगचे काम झाले आहे. पुढील कामासाठी कालव्यातील पाण्याचे आवर्तन बंद होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाटबंधारे खात्याशी वेळोवेळी संपर्क केला जात आहे. येत्या आठवड्यात आवर्तन बंद करणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे पुलाचे पुढील पाइल कटिंग, पाइल कॅप, खांब, पियर कॅप व गर्डर असे काम टप्प्याटप्प्याने केले जाणार आहे.'- निलेश वाघमोडे - उपअभियंता, पथविभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.