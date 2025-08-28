Sasoon Hospital : ससून रुग्णालयातील चतुर्थश्रेणी भरतीसाठी १९ हजार अर्ज; ३५४ जागांसाठी मोठा प्रतिसाद

पुणे : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाच्या अंतर्गत ससून रुग्णालयात चतुर्थश्रेणी पदाच्या (गट ड, वर्ग ४) १९ संवर्गातील ३५४ पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात दिली होती. या जागांसाठी २६ ऑगस्टपर्यंत तब्बल १९ हजार जणांनी अर्ज केले आहेत. या पदांना अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत आहे. त्यामुळे अर्जांची संख्या अजून वाढण्याची शक्यता आहे. .ससून रुग्णालयात अनेक वर्षांनंतर कायमस्वरूपी सरळसेवेने शासकीय नोकरभरतीची जाहिरात निघालेली आहे. त्यासाठी वेतनश्रेणी १५ हजार ते ४७ हजार ६०० आहे. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे भरतीच्या प्रकियेत असलेल्या, शासकीय नोकरीसाठी परीक्षा देणाऱ्या अनेक उमेदवारांनी यासाठी अर्ज केले आहेत. यामध्ये १९ संवर्ग असून त्यापैकी सर्वाधिक १६८ जागा या कक्षसेवक पदासाठी आहेत. .त्या पाठोपाठ आया ३८, चतुर्थश्रेणी सेवकासाठी ३६, पहारेकरी २३, क्ष किरण सेवकाच्या १५, हमालाच्या १३, रुग्णपटवाहक १० असे विविध पदे असलेले वेगवेगळे संवर्ग आहेत, तर प्रयोगशाळा, नाभिक व स्वयंपाकी यासाठी प्रत्येकी ८ जागा आहेत. उर्वरित शिपाई, माळी, बटलर, दवाखाना सेवक, प्रयोगशाळा परिचर, संदेशवाहक, गॅस प्लँट ऑपरेटर, भांडारसेवक आदींसाठी १ ते ४ च्या दरम्यान जागा आहेत. प्रत्येक संवर्गासाठी सामाजिक आरक्षणही लागू आहे..ससून रुग्णालयातील चतुर्थश्रेणी भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत १९ हजार अर्ज आले असून, इच्छुक उमेदवारांना ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. याची परीक्षा ‘आयबीपीएस’ घेणार आहे.- डॉ. एकनाथ पवार, सदस्य, जिल्हा निवड समिती तथा अधिष्ठाता ‘बीजे’.अर्ज करण्याबाबत तपशीलअर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ : https://bjgmcpune.comअर्ज सादर करण्याचा व ऑनलाइन शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख : ३१ ऑगस्ट २०२५, २३ : ५९ वाजेपर्यंतपरीक्षेची तारीख व कालावधी : https://bjgmcpune.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल.वेतनश्रेणी : १५ हजार ते ४७ हजार ६०० आहेपदे : १९ संवर्गातील ३५४ पदेखुल्या प्रवर्गासाठी शुल्क : १ हजारराखीव प्रवर्गासाठी शुल्क : ९००प्राप्त अर्ज : १९ हजार (२६ ऑगस्टअखेर).‘आयबीपीएस’ घेणार परीक्षाया सर्व उमेदवारांना परीक्षा द्यावी लागणार असून, ही परीक्षा बँकांसाठी विविध भरती परीक्षा घेणारी स्वायत्त संस्था ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन’ (आयबीपीएस) ही संस्था घेणार आहे. स्वायत्त संस्थेला परीक्षेची जबाबदारी दिल्याने त्यामध्ये परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली जाण्याची अपेक्षा आहे. परीक्षेत मिळालेल्या गुणांनुसार उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे, तर मौखिक परीक्षा लागू नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.