Sasoon Hospital : ससून रुग्णालयातील चतुर्थश्रेणी भरतीसाठी १९ हजार अर्ज; ३५४ जागांसाठी मोठा प्रतिसाद

Government Jobs : पुण्याच्या ससून रुग्णालयात गट ड मधील ३५४ पदांसाठी १९ हजारांहून अधिक अर्जदारांनी अर्ज केला असून, ही भरती अनेक वर्षांनंतर थेट सेवा पद्धतीने होत आहे.
Sasoon Hospital
Sasoon HospitalSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्‍ट्र राज्‍य शासनाच्‍या वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्‍ये विभागाच्‍या अंतर्गत ससून रुग्‍णालयात चतुर्थश्रेणी पदाच्‍या (गट ड, वर्ग ४) १९ संवर्गातील ३५४ पदांच्‍या भरतीसाठी जाहिरात दिली होती. या जागांसाठी २६ ऑगस्‍टपर्यंत तब्‍बल १९ हजार जणांनी अर्ज केले आहेत. या पदांना अर्ज करण्‍याची मुदत ३१ ऑगस्ट‍पर्यंत आहे. त्यामुळे अर्जांची संख्‍या अजून वाढण्‍याची शक्‍यता आहे.

