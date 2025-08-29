Sassoon Hospital : चिमुकल्याच्या मूत्रमार्गातील अडथळा दूर; ससूनमध्ये आठ महिन्यांच्या बाळावर यशस्वी लेझर शस्त्रक्रिया

पुणे : बीड जिल्ह्यातील आठ महिन्यांच्या बाळाला जन्मापासूनच थेंब-थेंब लघवी व्हायची. काही दिवसांनी त्याला वारंवार ताप येणे आणि लघवीतून पू येणे अशी लक्षणे दिसू लागली. पालकांनी सुरुवातीला त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, त्रास वाढल्यावर मुलाला ससून रुग्णालयात उपचारासाठी आणले. ससूनच्या पेडीयाट्रीक सर्जरी विभागातील शल्यविशारदांनी सिस्टोस्कोपीबरोबर लेझरचा वापर करून मूत्रमार्गातील झडपेसारखा पडदा दूर करण्याची गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया केली. मूत्रमार्गातील पडद्याचा अडथळा दूर झाल्याने बाळाची लघवीची समस्या दूर झाली आहे..वैद्यकीय भाषेत या आजाराला ‘पोस्टेरियर युरेथ्रल व्हॉल्व्ह’ असे म्हणतात. या बाळाला आईच्या गर्भातच मूत्रमार्गाच्या समस्येचे निदान झाले होते. हा जन्मदोष केवळ मुलांमध्ये व साधारण पाच हजारांपैकी एकामध्ये दिसतो. मूत्रपिंड निकामी होण्यास कारणीभूत ठरणारा हा महत्त्वाचा आजार असून काही प्रकरणांत मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाचीही आवश्यकता भासू शकते..बाळाला ससून रुग्णालयात बालरोग शस्त्रक्रिया विभागात दाखल करण्यात आले. मूत्रमार्गाचा जंतूसंसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरुवातीला त्याला प्रतिजैविके (अँटिबायोटिक्स) व सलाईन देण्यात आले. पुढील तपासणीत त्याच्या मूत्रमार्गात झडपेसारखा पडदा असल्याचे आढळले. त्यामुळे लघवी बाहेर पडण्यात अडथळा निर्माण झाला होता. शिवाय मूत्र उलट दिशेने वाहत असल्याने डावे मूत्रपिंडही खराब झाले होते. .सोबत त्याचा रक्तदाब वाढल्याने रक्तदाब नियंत्रणात ठेवणारी अँटी-हायपरटेन्सिव्ह औषधे द्यावी लागली. काही दिवसांपूर्वी लेझरच्या साहाय्याने हा अडथळा दूर करण्यात आला. ससून रुग्णालयाच्या बालशस्त्रक्रिया विभागप्रमुख डॉ. मीनाक्षी नलबले-भोसले व बालशल्यचिकित्सक डॉ. दसमितसिंह खोकर यांच्या पथकाने ही शस्त्रक्रिया केली. त्यांना सिस्टर विद्या मोरे, परिचारिका रसिका परब व सुनीता गीते, भूलतज्ज्ञ डॉ. स्नेहा यांनी मदत केली..रोटरी क्लब ऑफ पुणे हेरिटेजकडून मिळालेल्या होल्मियम लेझर मशिनमुळे मुलांवरील किचकट शस्त्रक्रिया करण्याच्या क्षमतेत वाढ झाली आहे. पोटावर छेद न घेता, दुर्बिणीद्वारे अशा गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया करणे शक्य होत आहे.- डॉ. मीनाक्षी भोसले, विभागप्रमुख, बालशस्त्रक्रिया विभाग, ससून रुग्णालय.ससून रुग्णालयातील बालशस्त्रक्रिया विभाग गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या करत आहे. लेझर मशिनमुळे बालकांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.- डॉ. एकनाथ पवार, अधिष्ठाता, ससून रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.