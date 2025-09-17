पुणे

Sassoon Hospital : बाह्यरुग्ण विभागाचे नूतनीकरण; ससूनमध्ये २५ प्रकारच्या सेवा मिळतील एकाच जागी

Pune Updates : ससून रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभागाचे नूतनीकरण अंतिम टप्प्यात असून लवकरच २५ वैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ससून रुग्णालयात बाह्यरुग्ण विभागाच्‍या सुविधा एकाच छताखाली मिळाव्‍यात यासाठी बाह्यरुग्ण विभागाचे नूतनीकरण करण्‍यात येत आहे. वर्षभरापूर्वी सुरू झालेले हे नूतनीकरण येत्‍या तीन ते चार महिन्‍यांत पूर्ण होण्याची शक्‍यता असून, त्‍यानंतर जवळपास २५ प्रकारच्‍या बाह्यरुग्ण सेवा रुग्‍णांना एकाच ठिकाणी मिळण्‍यास मदत होणार आहे.

