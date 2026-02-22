सासवडच्या ‘संत तेल्या भुत्या’ कावडीची पंढरी भेट
सासवड, ता. २२ : श्रीक्षेत्र शिखर शिंगणापूर येथील प्रथम मानाची कावड समजल्या जाणाऱ्या सासवड येथील ‘संत तेल्याभुत्या’च्या कावडीचा पंढरपूर वारी सोहळा झाला. या कावडीने पंढरपुरात श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराजवळील संत नामदेव पायरीची भेट घेतली. शिखर शिंगणापूरचा श्रीशंभू महादेव आणि पंढरीचा श्रीपांडुरंग यांची ही हरी-हर भेट पाहण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती.
यावर्षीच्या कावड सोहळ्यात महिला भाविकांचा सहभाग अधिक होता. सासवड ते पंढरपूर या मार्गावर नातेपुते आणि माळशिरस येथे कावडीचे जंगी स्वागत करण्यात आले. माळशिरसमध्ये मिरवणूक काढण्यात आली. पंढरपुरात कावड दाखल झाल्यावर शिवयोगी कैलासबुवा कावडे महाराज यांचा मानाचा विडा देऊन सत्कार करण्यात आला.
पहाटे चार वाजता कावडीला चंद्रभागा स्नान घालण्यात आले. त्यानंतर संत नामदेव पायरीजवळ कावडीची आणि श्रीहरीची भेट घडवून आणण्यात आली. विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थानतर्फे कावडीला मानपान देण्यात आला. यावेळी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र शेळके आणि मंदिर समितीचे मनीष भोंगळे उपस्थित होते. या भेटीबद्दल पंढरपूर ग्रामस्थांच्या वतीने कावड संयोजकांचे आभार मानण्यात आले.
पंढरपुरातील विधी आटोपल्यानंतर कावडीने सासवडकडे प्रस्थान केले आहे. परतीच्या प्रवासात फलटण येथील गॅलेक्सी हॉस्पिटलचे डॉ. नवनाथ बंडगर यांनी कावडीचे स्वागत केले. महापूजेनंतर रात्री ११ वाजता ही कावड सासवडच्या दिशेने रवाना असल्याची माहिती कैलास कावडे महाराज यांनी दिली.
