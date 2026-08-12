पुणे

सासवडमध्ये जुगाराप्रकरणी दोन जणांवर गुन्हा दाखल

सासवडमध्ये जुगाराप्रकरणी दोन जणांवर गुन्हा दाखल
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सासवड, ता. १२ : सासवड येथील खंडोबानगर झोपडपट्टी परिसरात पोलिसांनी छापा टाकून विनापरवाना सुरू असलेल्या बिंगो जुगाराचा अड्डा उद्ध्वस्त केला. या कारवाईत सुमारे १५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, दोन जणांविरुद्ध महाराष्ट्र जुगार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
सोपान आनंदा उबाळे (रा. हिवरकरमळा, सासवड) आणि किरण प्रकाश सोळंकी (रा. खंडोबानगर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. रविवारी (ता. ११) सायंकाळी खंडोबानगरमधील एका पत्र्याच्या शेडमध्ये आरोपी लोकांकडून पैसे घेऊन बिंगो नावाचा जुगार खेळवत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी पथकासह छापा टाकला.
या कारवाईत पोलिसांनी ४ हजार ८२० रुपये रोख, १० हजार रुपये किमतीचा ३२ इंची टीव्ही आणि अंकांचा प्लास्टिक बोर्ड असा एकूण १४ हजार ८५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. सासवड पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

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