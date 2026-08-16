पुणे

सासवडमध्ये १३७ जणांचे रक्तदान

सासवडमध्ये १३७ जणांचे रक्तदान
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सासवड, ता. १६ : पुरंदर तालुक्यातील मराठा क्रांती मोर्चा पुरंदर व सकल मराठा परिवाराच्या वतीने सासवड येथे रक्तदान शिबिर झाले. या शिबिरात १३७ जणांनी रक्तदान केले. या शिबिराचे नियोजन नगरसेवक बाळासाहेब भिंताडे, अभिजित जगताप, नंदकुमार जगताप, योगेश कोलते, स्वप्निल गायकवाड, गणेश बोरकर, अमोल कड, संदीप कामथे आदींनी केले.

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