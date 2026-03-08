पुरंदर शैक्षणिक संकुलात अत्याधुनिक संगणक कक्ष
सासवड, ता. ८ : ‘‘आजचे युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचे आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ पुस्तकी ज्ञान न घेता संगणकीय कौशल्यात पारंगत व्हावे. स्व. एकनाथकाका जगताप प्रतिष्ठानने उभारलेला हा संगणक कक्ष विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरेल,’’ असे प्रतिपादन श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे यांनी केले.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे डिजिटल शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने सासवड (ता. पुरंदर) येथील पुरंदर शैक्षणिक संकुलात स्व. एकनाथकाका जगताप प्रतिष्ठानच्या वतीने ५० संगणकांचा अत्याधुनिक कक्ष उभारण्यात आला आहे. या कक्षाचे उद्घाटन श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूरचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते.
नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या या संगणक कक्षात ५० लेटेस्ट संगणक, हाय-स्पीड इंटरनेट, प्रोजेक्टर आणि प्रगत तांत्रिक साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यावेळी राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त विज्ञानविषयक घोषणा देत वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आकाशात रंगीबेरंगी फुगे सोडून विज्ञान दिन साजरा केला.
प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष जगताप यांनी संगणकीय शिक्षण घेताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रतिष्ठानमार्फत गरजू विद्यार्थ्यांना अर्थसाहाय्य देखील केले जाईल. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी तयार करणे हे आमचे ध्येय असल्याचे स्पष्ट केले. याप्रसंगी प्राचार्य इस्माईल सय्यद, सोमेश्वरचे माजी संचालक अरुण जगताप, रावसाहेब पवार, सुयशचे चैतन्य भोसले, साक्षी मेमाणे आदी उपस्थित होते.
