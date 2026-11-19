पुणे : जुन्या वादातून एका महिला भाजी विक्रेत्यावर प्राणघातक हल्ला केल्याच्या प्रकरणात अटक केलेल्या तरुणाला सासवड न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. अटकेची लेखी कारणे नियमानुसार २ तास आधी न दिल्याचे निदर्शनास आल्याने, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. के. गोपलानी यांनी आरोपी प्रथमेश संजय होले याची अटक बेकायदेशीर ठरवून त्याला तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले. तसेच, या प्रकरणातील इतर तीन आरोपींना पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे..जिजामाता उद्यानासमोरील वादातून झाला होता हल्लापोलिस तक्रारीनुसार, ही घटना २० सप्टेंबर २०२६ रोजी सासवड येथील जिजामाता उद्यानासमोरील भाजीपाला पालावर घडली होती. जुन्या वादातून एका महिला भाजी विक्रेत्यावर सुरी, लोखंडी माप आणि काठीने प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. या प्रकरणी सासवड पोलीस ठाण्यात चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान पोलिसांनी प्रथमेश संजय होले याला अटक करून पोलीस कोठडीच्या मागणीसाठी सासवड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. के. गोपलानी यांच्या न्यायालयात हजर केले होते.."इन्स्टाग्राम स्टोरी चुकली तर आता डिलीट करण्याची गरजच नाही! आले 'एडिट स्टोरी' फीचर... कसे वापरायचे? जाणून घ्या झटपट!".२ तासांच्या नियमाचे उल्लंघन; बचाव पक्षाचा प्रभावी युक्तिवादरिमांड सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाचे वकील ॲड. रवींद्र रामराव लोंढे यांनी आरोपीला नियमानुसार कोठडीत हजर करण्यापूर्वी २ तास आधी अटकेची कारणे दिली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'मिहिर राजेश शहा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' या ऐतिहासिक निवाड्याचा दाखला देत प्रथमेश होले याची अटक बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने प्रथमेशची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले..काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा 'मिहिर राजेश शहा' निवाडा?सर्वोच्च न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या मिहिर राजेश शहा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या निकालात भारतीय संविधानाच्या कलम २२(१) आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम ४७ अंतर्गत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार, अटक केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अटकेची कारणे तिला समजणाऱ्या भाषेत लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक आहे. तातडीच्या परिस्थितीत अटकेवेळी लेखी कारणे देणे शक्य नसेल, तर दंडाधिकाऱ्यांसमोर रिमांडसाठी हजर करण्याच्या किमान २ तास आधी ती कारणे लेखी स्वरूपात देणे अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेचे पालन न झाल्यास अटक बेकायदेशीर ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..Nashik Bird Election 2026 : नाशिकच्या सिंहासनावर कोण बसलं; कावळा की गिधाड? चुरशीच्या मतदानानंतर अखेर निकाल समोर!.इतर तीन आरोपींना सत्र न्यायालयाचा दिलासादरम्यान, या प्रकरणातील अन्य तीन आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा न्यायाधीश-२८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू. पी. कुलकर्णी यांनी त्या तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला. या संपूर्ण न्यायालयीन लढाईत बचाव पक्षाच्या वतीने ॲड.रविंद्र रामराव लोंढे यांनी युक्तिवाद केला तर यांना ॲड. राहुल राठोड, ॲड. सिद्धाराम वाघमारे, ॲड. अतुल मते आणि ॲड. अनिकेत शितप यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.