पुणे

मोबाईल शॉपीतून डेमो मोबाईलची चोरी

मोबाईल शॉपीतून डेमो मोबाईलची चोरी
Published on

​सासवड, ता. १५ : सासवड येथील त्रिमूर्ती मोबाईल शॉपीमधून सुमारे ४५ हजार ६०० रुपये किमतीचा डेमो मोबाईल चोरून नेल्याप्रकरणी तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सानिब मलिक (रा. कुंडा, उत्तर प्रदेश) असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. याबाबत दिगंबर हेरंब बोरकर (रा. नारायणपूर, ता. पुरंदर) यांनी सासवड पोलिस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बोरकर यांची सासवडमध्ये मोबाईल शॉपी आहे. त्यांच्या दुकानाच्या शेजारील साई ए वन सलूनमध्ये काम करणारा सानिब मलिक हा नेहमी दुकानात येत-जात असल्याने सर्वांच्या ओळखीचा होता. गुरुवारी (ता. ७) सकाळी १०:४०च्या सुमारास सानिब दुकानात आला होता. तो गेल्यानंतर दुकानातील विवो कंपनीचा ‘एक्स३०० इलाईट’ मॉडेलचा डेमो मोबाईल गायब असल्याचे कामगाराच्या लक्षात आले. दुकानातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली असता, कामगार दुसऱ्या ग्राहकात व्यस्त असताना सानिबने काउंटरवरील डेमो मोबाईल चोरल्याचे स्पष्ट झाले. आरोपीचा फोन बंद असून तो सध्या फरार आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

mobile theft Saswad
demo phone stolen in India
Saswad mobile store crime
Vivo X300 Elite theft
theft in Pune district
Saswad local crime news
mobile shop security tips
protecting your phone from theft
mobile store CCTV footage importance
Saswad police report theft
how to report a stolen phone
recent theft cases in Maharashtra
mobile theft prevention tips
locksmiths in Pune
youth crime trends in Maharashtra
चोरीची घटना सासवड मध्ये
सासवड मोबाईल चोरीचे प्रकरण
सासवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
मोबाईल दुकान सुरक्षा उपाय
सासवड मधील तरुण गुन्हेगार
मोबाईल चोरीचं संख्याबद्ध विश्लेषण
पुणे जिल्ह्यातील सध्या घडणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण
सासवड येथे मोबाईल शॉपिंगची माहिती
सासवडच्या मॉल्समधील सुरक्षा व्यवस्थेवर चर्चा
बाजारात चोरीची अलीकडची उदाहरणे
सासवड मधील दुकानावर CCTV कॅमेरा ठेवणे महत्वाचे
मोबाइल चोरी सुमारास ग्राहकांच्या सुरक्षा साधनांची माहिती
सासवडमध्ये साक्षात्कार किंवा CCTV चा वापर याबाबत विचारत आहे
सासवड मधील सुरक्षा यंत्रणांबाबत पोलिसांचे मार्गदर्शन.