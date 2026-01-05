सासवड पालिकेचा वर्धापनदिन साजरा
सासवड, ता. ४ : ऐतिहासिक वारसा असलेल्या सासवड (ता. पुरंदर) नगरपालिकेचा १५७वा वर्धापनदिन रविवारी (ता. ४) उत्साहात साजरा करण्यात आला.
सासवड नगरापालिकेची स्थापना ४ जानेवारी १८६९ रोजी झाली आहे. वर्धापनदिननिमित्त पालिकेची इमारत तसेच छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांच्या परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली. नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप यांसह पालिकेच्या अनेक माजी- माजी सदस्य आणि नागरिकांनी भेट दिली. सासवडकर नागरिकांच्या सहकार्याने पालिका मुलभूत सेवा सुविधा पुरविण्यासह शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण व इतर उपक्रमांतही अग्रेसर राहिली असून, लोकसहभागाच्या जोरावर भविष्यातही हे यश कायम राखण्याचा निर्धार नगराध्यक्षा जगताप यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, दिवसभरात आमदार विजय शिवतारे, गटनेते अजित जगताप, विरोधी गटनेते मंदार गिरमे, नगरसेवक मनोहर जगताप, लिना वढणे, बाळासाहेब भिंताडे, ज्ञानेश्वर जगताप, शितल भोंडे, स्मिता सुहास जगताप, सोपान रणपिसे, रत्ना म्हेत्रे, राजन जगताप, अर्चना जगताप, स्मिता उमेश जगताप, वैभव टकले, प्रितम म्हेत्रे, दिपाली जगताप, प्रियांका जगताप, प्रदीप राऊत, ज्ञानेश्वर गिरमे यांसह मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण आदी उपस्थित होते.
