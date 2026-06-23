पुणे

साबळे फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांचे एमएसबीटीई परीक्षेत घवघवीत यश

साबळे फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांचे एमएसबीटीई परीक्षेत घवघवीत यश
Published on

सासवड शहर, ता. २३ : येथील पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या शेठ गोविंद रघुनाथ साबळे कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांनी एमएसबीटीई उन्हाळी २०२६ परीक्षेत घवघवीत यश मिळवले. द्वितीय वर्ष डी.फार्मचा निकाल १०० टक्के लागला असून, विद्यार्थ्यांनी गुणवत्ता यादीत वर्चस्व राखले.
पदवी विभागात प्रथम वर्षात सलोनी निंबाळकर (८४.५०%) हिने प्रथम, प्रीती जगताप (८१.१०%) द्वितीय, तर संजना साबळे (७९.५०%) हिने तृतीय क्रमांक पटकावला. द्वितीय वर्षात वंदना गरुड (८७.३६%) प्रथम, दिशा कुंभारकर (८५.२७%) द्वितीय, तर ईशा कुंभारकर (८४.८२%) तृतीय आली. पॉलिटेक्निक विभागात प्रथम वर्षात श्रेया पोमन (८५.१०%), वैष्णवी कुंभार (८२.५०%) व श्रुतिका वाचकल (८१.५०%) यांनी यश मिळवले. द्वितीय वर्षात प्रांजल कांबळे (८५.३६%), मानसी कुंजीर (८५%) व मानसी धुमाळ (८४.१८%) यांनी अनुक्रमे पहिले तीन क्रमांक मिळवले.
यशस्वी विद्यार्थ्यांचे संस्थेचे पदाधिकारी, प्राचार्या डॉ. राजश्री चव्हाण, उपप्राचार्या डॉ. स्मिता पवार, विशाखा गायकवाड व शिक्षकांनी अभिनंदन केले. कठोर परिश्रम आणि महाविद्यालयाची गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पद्धती यातून हे यश मिळाल्याचे प्राचार्या डॉ. चव्हाण यांनी सांगितले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

student achievements in Maharashtra
best pharmacy colleges in Pune
Saswad college pharmacy success
MSBT 2026 exam results
Pune district education board achievements
D.Pharm exam high scores
Saloni Nimbalkar first year achievement
Prati Jagatap and Sanjna Sabale scores
Vandan Garud second year results
Disha Kumbharkar and Isha Kumbharkar academic excellence
Polytechnic department high achievers
education quality in Maharashtra
hard work leads to success
success stories of pharmacy students
MSBT exam trends 2026
सासवडचा कॉलेज ऑफ फार्मसी यश
एमएसबीटी २०२६ परीक्षा निकाल
पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या कामगिरी
डी.फार्म च्या उच्च स्कोर्स
सलोनी निंबाळकरचा यश
प्रीती जगताप आणि संजना साबळेचे स्कोर्स
वंदना गरुड द्वितीय वर्ष निकाल
दिशा कुंभारकर आणि ईशा कुंभारकरचे शैक्षणिक उत्कृष्टता
पॉलिटेक्निक विभागातील यशस्वी विद्यार्थी
महाराष्ट्रातील शिक्षण गुणवत्ता
मेहनत आणि यश
पुण्यातील सर्वोत्तम औषधशास्त्र कॉलेज
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे यशकथा
एमएसबीटी परीक्षा ट्रेंड २०२६