Pooja Malvankar : सासवडची पूजा सहायक आयुक्तपदी

नोकरी व घराची जबाबदारी सांभाळत स्वअभ्यासाच्या बळावर पूजाने सहायक आयुक्त (औषधे) पदासाठी यश पटकाविले.
सकाळ वृत्तसेवा
सासवड शहर - पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या शेठ गोविंद रघुनाथ साबळे कॉलेज ऑफ फार्मसी सासवडच्या २०१२ च्या बॅचच्या माजी विद्यार्थिनी पूजा राजन मालवणकर यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सहायक आयुक्त (औषधे) या पदासाठी निवड झाली आहे.

