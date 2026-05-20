सासवडमधील रस्ता रुंदीकरणाला येणार वेग

सासवड, ता. २० : आळंदी- पंढरपूर महामार्गावरील सासवड (ता. पुरंदर) येथील वीर फाटा ते बोरावके मळा दरम्यानच्या रखडलेल्या रस्ता रुंदीकरणाला आता वेग येणार आहे. या कामासाठी स्वतंत्र विशेष भूसंपादन अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. वाहतुकीचा वाढता ताण पाहता या टप्प्याचे श्रेणीवर्धन करण्याचे नियोजन आहे. माजी आमदार संजय जगताप व स्थानिक शेतकऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. भूसंपादनापूर्वी जमीन मोजणी होणे आवश्यक असल्याने, कार्यकारी अभियंता अ. रा. भंडारे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तसा प्रस्ताव सादर केला आहे.

