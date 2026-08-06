पुणे

‘कलासिद्धी’च्या नृत्यांगनांचे ‘अरंगेत्रम’ सादरीकरण

‘कलासिद्धी’च्या नृत्यांगनांचे ‘अरंगेत्रम’ सादरीकरण
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​सासवड, ता. ६ : गणेश तांडवम, नटराज कौतुकम, अलारिपू, जतिस्वरम, दशावतार आणि राघव वर्णम यांसारख्या पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य प्रकारांबरोबरच महालक्ष्मी अष्टक, ‘अवघे गरजे पंढरपूर’, ‘मी राधिका’, ‘अच्युतम केशवम’ आणि ‘हरी म्हणा’ या भक्तिमय अभंग रचनांवर लय व तालबद्ध पदन्यास आणि तितकाच तोडीचा भावपूर्ण अभिनय सादर करत सासवडच्या पाच गुणी नृत्यांगनांनी रसिकांची मने जिंकली.
​सासवड येथील ‘कलासिद्धी नृत्यालया’च्या वतीने आचार्य अत्रे सांस्कृतिक भवनात आयोजित ‘अरंगेत्रम’ या शास्त्रीय नृत्य सोहळ्यात सासवडकरांना नृत्याची अनुभूती मिळाली. कलासिद्धी नृत्यालयाच्या शिक्षिका धनश्री लोमटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली समृद्धी जगताप, नेत्रा ठवाळ, शर्वरी देशमुख, ऋता खळदकर आणि शमिका मोने या पाच नृत्यांगनांनी सादरीकरणाने उपस्थितांची वाहवा मिळवली.
गायिका सिंधू बलराज, मृदंगम वादक दक्षिणामुर्ती पिल्लई, व्हायोलिन वादक बालसुब्रम्हण्यम, बासरी वादक संजय शशिधरन आणि घटम वादक शंकरनारायण, वैष्णवी रासकर यांच्या दर्जेदार संगीत साथीने कार्यक्रमाची रंगत अधिकच वाढवली.
ग्रामीण संस्थेच्या अध्यक्षा राजवर्धिनी जगताप, माजी उपनगराध्यक्षा ॲड. कला फडतरे, स्व. एकनाथकाका जगताप प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष जगताप आणि सचिव हेमंत ताकवले यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचा प्रारंभ झाला. पुष्पांजली, घुंगरू पूजन, नटराज प्रतिमा पूजन, दीपप्रज्वलन व गुरु आशीर्वाद कार्यक्रम यावेळी झाले.
सूत्रसंचालन पूर्वाराणी जगताप आणि स्वानंद लोमटे यांनी केले.

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