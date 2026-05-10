पुणे

सासवड शहराचा पाणीपुरवठा राहणार सुरळीत

परिंचे, ता. १० : सासवड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वीर धरण पाणीपुरवठा योजनेवर वारंवार होणारा खंडित वीजपुरवठा आणि त्यामुळे विस्कळीत होणारे जलनियोजनाचे चक्र आता थांबणार आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी पर्याय म्हणून शनिवारी (ता. ९) ७५० केव्ही क्षमतेचा जनरेटर बसविण्यात आला. यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा आता सुरळीत राहणार आहे.

​वीर धरण योजनेची जॅकवेल सातारा जिल्ह्यात येते तर पाणी पुरंदर तालुक्यातील कांबळवाडी पंप हाऊसपर्यंत आणले जाते. तेथून पुन्हा उपसा करून पाणी पांगारे घाटमाथ्यावरील टाकीत साठवले जाते आणि तिथून सायफन पद्धतीने सासवडपर्यंत पोहोचते. या दरम्यान, सातारा आणि पुणे या दोन्ही जिल्ह्यांतील वीज कपातीच्या वेळा वेगवेगळ्या असल्याने भारनियमनात अडचण निर्माण होते. त्यात गराडे आणि घोरवडी पाझर तलावातील पाणी बंद झाल्याने शहराची दररोजची एक कोटी लिटर पाण्याची गरज पूर्णपणे वीर योजनेवर अवलंबून आहे.
याबाबत पाणीपुरवठा सभापती ज्ञानेश्वर गिरमे यांनी सांगितले की, या योजनेवर २४० अश्वशक्तीचे तीन पंप कार्यरत आहेत. त्यापैकी एका अतिरिक्त पंपाला हा ७५० केव्हीचा जनरेटर जोडण्यात आला आहे. आता महावितरणचा वीजपुरवठा खंडित झाला तरीही जनरेटरच्या साहाय्याने उपसा सुरू राहील.

याप्रसंगी नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप, गटनेते अजित जगताप, नगरसेवक राजन जगताप, प्रदीप राऊत, मयूर चौखंडे, नगरसेविका प्रियांका साकेत जगताप, स्मिता सुहास जगताप, लिना सौरभ वढणे व पाणीपुरवठा विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते.

