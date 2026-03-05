Alandi News : आळंदी इंद्रायणी घाटावर महिलांमार्फत खुलेआम मद्यविक्री, धार्मिक स्थळांचे विडंबन

आळंदी : आळंदी नगरपरिषद हद्दीमधील इंद्रायणी तीरावर खुले आम महिलांमार्फत मद्यविक्री केली जात आहे. विशेष म्हणजे मद्यविक्री करणारी महिला, मी पन्नास वर्षांपासून दारू विकत असल्याचे सांगत आहे. धार्मिक स्थळांचे विडंबन सध्या अवैध धंदेवाल्यांकडून आळंदी शहरात राजरोस केले जात असल्याचे चित्र आहे.पिंपरी चिंचवड शहरातील सात मावळे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी एका व्हिडिओद्वारे आळंदी शहरातील इंद्रायणी काठावर राजरोस मद्यविक्री कशी चालते हे उघड केले आहे. या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक वृद्ध महिला इंद्रायणीकाठी कमानीमध्ये बसून गावठी दारू विकत असल्याचे दृश्य आहे. 30 ते 40 बाटल्या एका पिशवीमध्ये आणून ती मध्य विकत आहे, तर सभोवताली मद्यपान करणाऱ्या तरुणांची रेलचेल दिसून येत आहे..संबंधित महिलेला जाब विचारला असता, उलट उत्तर देते, " गावात किती दारू विकतात, तिथे का नाही कोण बोलत? पोटासाठी दारू विकतो, आता काम होत नाही, काय करू? मी पन्नास वर्षे झाले दारू विकत आहे." अशीच अवस्था दिवसभर इंद्रायणी तिरी दोन्ही दगडी तीरावर दररोज आढळून येते. मद्य विकणारे आणि मद्यपान करणारे यांचा तो अड्डाच झाला आहे. महिला मार्फत दारू विक्री करायची आणि पैसे कमवायचे हा काही लोकांचा धंदा झाला आहे.दिवसभर मद्यपान करून अस्ताव्यस्त मद्यपी पडलेले असतात. मद्यविक्रीमुळे इंद्रायणी घाटावर अस्वच्छता आणि घाणेरडे स्वरूप आले आहे. विशेष म्हणजे आळंदी नगरपरिषद आणि आळंदी पोलीस ठाणे, दिघी पोलीस ठाणे यावर कोणतीही कारवाई ठोस रुपात करत नसल्याचे चित्र आहे..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....इंद्रायणी काठी भक्तीभावाने येणारे भाविकांना मात्र हे ओंगळवाणे चित्र नाईलाजाने पहावे लागते. पोलीस चिरीमिरी घेऊन पुन्हा संबंधित व्यक्तीला धंदा करण्यास भाग पाडतात. पोलिसांनी मनात आणले तर सर्व काही होऊ शकते, मात्र त्यासाठी मानसिक इच्छा लागते. नगरपरिषद प्रशासनही आळंदीतील इंद्रायणी नदीकाठचे दोन्ही तीर स्वच्छ रहावेत यासाठी कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्याचे चित्र आहे.परिणामी आळंदीवर दिवस-रात्र मद्यविक्री आणि मद्यपींचा वावर असल्याचे चित्र आहे. आज सात मावळे संघटनेच्या वतीने मद्यविक्रीचा व्हिडिओ व्हायरल करण्यात आला. मध्ये विक्री करणाऱ्या वृद्ध महिलेने पन्नास वर्षे दारू विकत असल्याचे सांगितले, नाही म्हटले तरी अनेकांच्या भुवया उंचावल्या..दरम्यान, सात मावळे संघटनेच्या एका कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, "आळंदी सारख्या धार्मिक स्थळांची वाट तुम्ही लोकांनी लावलेली आहे. धार्मिक स्थळ हे स्वच्छ आणि पवित्र असले पाहिजे. यासाठी केवळ बघ्याची भूमिका न घेता सर्वसामान्य नागरिकांनी पुढे येऊन अशा वाईट गोष्टींचा समाचार घेतला पाहिजे. घाटावर चालणारा चंगळवाद प्रतिबंध केला पाहिजे.".आळंदी शहर पोलिसांनी मागील काही दिवसात मद्यपिणाऱ्यांवर कारवाई केली. मात्र मद्य विकणाऱ्यांवर कृपा असल्याचे चित्र आहे. आळंदी शहरात चावडी चौक पद्मावती रस्ता वडगाव रस्ता झोपडपट्टी चाकण चौक झोपडपट्टी अशा भागांमध्ये अवैधरित्या दारू विक्री करून काही गुन्हेगार आपले उपजीविका चालवीत आहे. अधून मधून लुटफुटीची कारवाई होते. मात्र सर्व दारू धंदे बंद पोलिसांकडून केले जात नसल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.