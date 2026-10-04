राज्य बॅडमिंटन निकाल

हर्षल- सत्यजित, हृषिकेश- शांतनू विजयी
श्रीमंत छत्रपती शिवाजीराजे भोसले स्मृती करंडक आंतरजिल्हा बॅडमिंटन स्पर्धा
सातारा, ता. ४ : येथे आज झालेल्या श्रीमंत छत्रपती शिवाजीराजे भोसले स्मृती करंडक व नंदू नाटेकर स्मृती करंडक आंतरजिल्हा बॅडमिंटन स्पर्धेत दुहेरीत साताऱ्याच्या हर्षल जाधव- सत्यजित जगधने या जोडीने पुण्याच्या देवेश जाधव- तुषार गनोरकर ८-१५, १५-२, १५-१२ यांचा तसेच हृषिकेश जयदेवकर- शांतनू दिवेकर या जोडीने कोल्हापूरच्या अभिनव हरणे- दक्ष गायकवाड या जोडीचा १४-१६, १५-११, १५-१० असा पराभव केला.
अन्य सामन्यांमध्ये साताऱ्याच्या खेळाडूंची पीछेहाट झाली. यामध्ये मोहित कांबळे- यशोवर्धनसिंह कंधारी (ठाणे) या जोडीने हर्षद सदावर्ते- विशाल दाबडे (सातारा) १५-६ १५-११, अभय किसारवार- विवेक चंद्रवंशी (पुणे) या जोडीने आशुतोष बेंद्रे- पार्थ बासुटकर (सातारा) १५-६, १५-९, शुभम पाल- यश तिवारी (मुंबई उपनगर) या जोडीने निनाद कामत (कोल्हापूर)- ओमकार पालकर (सातारा) १५-९, १५-९, आर्यन एप्ते (रायगड)- गोपाल पाटील (पुणे) यांनी अर्जुन जाधव- देवांश रैनाक (सातारा) १५-६, १५-१३, गणेश सपकाळ (लातूर)- संस्कार शिवशरण (पुणे) यांनी नीलेश फणसळकर- श्रीयांश फणसळकर (सातारा) १५-१०, १५-१२ यांचा तसेच अभिजित कदम- ऐश्वर्य देशमुख (परभणी) या जोडीने कृष्णा जाधव- नरेंद्र जगताप (सातारा) १५-११, १५-१२ यांचा, तर अजित गुंड- अर्जुन देशपांडे (पुणे) अभिषेक मोहिते- श्रीधर तापसे (सातारा) १५-१२, १५-१३ या जोडीचा पराभव केला.
अन्य सामन्यांचा निकाल असा -
अवधूत कदम- ओजस जोशी (पुणे) वि.वि. अजय मीना (बृहन्मुंबई) - निशांत गलांडे (रायगड) १५-११, १५-१०, अपूर्व दवडते (ठाणे)- यश भोंगळे (रत्नागिरी) वि.वि. मानव सावर्डेकर (रत्नागिरी)- विघ्नेश देशमुख (पुणे) १५-११ १५-७, दिग्विजय कंकल (वाशिम)- ऋतुराज चिपळूणकर/चिपट (पालघर) वि.वि. साकेत औटी- शशिकांत सावले (पुणे) १५-४ १३-१५, १५-१३, आदित्य वैशंपायन- अनिकेत इंगोले (नाशिक) वि.वि. दिग्विजय तरासे- प्रणव पाटील (सांगली) १५-७, १५-६, वेदांत जवंजाळ- विनय पाटील (ठाणे) वि.वि. नील पितळे- राजवीर कुक्कटवाड (अहिल्यानगर) १५-१२, १५-७, हकिमोद्दीन अन्सारी- वसीम शेख (पुणे) वि.वि. आदित्य पुजारी (सांगली)- कृष्णा जसुजा (पुणे) १५-११, १५-१३, अनुराग जोशी- रवी सानप (नाशिक) वि.वि. अथर्व उम्राटकर- तन्मय गायकवाड (यवतमाळ) ४-१५, १५-५, १५-६, प्रतीक रानडे- सर्वेश यादव (ठाणे) वि.वि. हृग्वेद भोसले- सार्थक पाटकरा (पुणे) १५-७, १५-३, कृष्णा भट्टड- ऋत्विक शेठ (मुंबई उपनगर) वि.वि. आदित्य कांबळे- रितेश संदुगाडे (८) (कोल्हापूर) १५-१३, १५-१३, जीवा पिल्लाई- शांतनू सपकाळ (नागपूर) वि.वि. प्रीत पारशेट्टी (सांगली)- रुद्र उमराणीया (कोल्हापूर) १६-१४, १५-१३,
अभीक शर्मा- स्वरित सातपुते (पुणे) वि.वि. प्रेम वर्मा- यशराज चिंटवार (चंद्रपूर) १५-१२, १५-८, सार्थक नलावडे (छत्रपती संभाजीनगर)- तनिष्क केंजळे (पुणे) वि.वि. अथर्व राणे (मुंबई उपनगर)- पार्थ भुसार (यवतमाळ) १५-८, १५-१२, जोआकिम जॉन- विश्वराज यादव (पुणे) वि.वि. हार्दिक पाटील- वंश पटेल (मुंबई उपनगर) १५-६, १५-७.
मिश्र दुहेरी अन्य सामन्यांचा निकाल असा
विश्वराज यादव- ज्योती रावत (पुणे) वि.वि. नरेंद्र जगताप (सातारा)- मिताली महामुनी (पुणे) १५-७, १५-९, ओमकार पालकर (सातारा)- गार्गी देगवेकर (ठाणे) वि.वि. विनायक वंजारे- अनुष्का विधाते (धाराशिव) १५-६ १५-७, अर्जुन बिराजदार (ठाणे)- सिया वायदंडे (नाशिक) वि.वि. कृष्णा जाधव (सातारा)- हर्षिता पाटील (७) (पुणे) १५-९ १५-८, ओजस जोशी (पुणे)- तन्वी घरपुरे (ठाणे) वि.वि. अभिषेक मोहिते- अनन्या काटे (सातारा) १५-५, १५-११, जोआकिम जॉन- अदिती काळे (पुणे) वि.वि. ऋतुराज चिपळूणकर- प्रिशा शाह (पालघर) १२-१५, १५-१२, १५-९, अमन फरोग संजय - अनघा करंदीकर (ठाणे) वि.वि. शुभम पाल- मानसी कारेकर (मुंबई उपनगर) १५-८, १५-८, सोहम फाटक (मुंबई उपनगर)- अदिती गावडे (पुणे) वि.वि. हकिमोद्दीन अन्सारी- योगिता साळवे (पुणे) १५-९, १५-७, ओम गवंडी (ठाणे)- नंदिनी भार्गवा (नाशिक) वि.वि. वैभव परदेशी (जळगाव)- सिद्धी गावंडे (वाशिम) १५-९, १५-७, नरेंद्र पाटील- जुई जाधव (पुणे) वि.वि. मोहित कांबळे- मृणाल पोतदार (ठाणे) १५-५, १०-१५, १५-१०, जोआकिम जॉन - अदिती काळे (पुणे) वि.वि. सुजल पवार- सारा साळुंखे (छत्रपती संभाजीनगर) १५-८, १६-१४, अथर्व राणे- अँटोनेला ब्रिया (मुंबई उपनगर) वि.वि. राज शितोळे (धाराशिव)- रुद्रनीलराजे निंबाळकर (पुणे) ११-१५ १५-१३ १५-११, आदित्य म्हात्रे- हेतल विश्वकर्मा (नाशिक) वि.वि. सार्थक कुलकर्णी- रक्षा पंचांग (पुणे) १५-४ १५-११, अपूर्व दवडते (ठाणे)- रुतिका कांबळे (कोल्हापूर) वि.वि. रितेश संदुगाडे - खुशी पाटील (कोल्हापूर) १५-९, १७-१५, सार्थक नलावडे (छत्रपती संभाजीनगर) - प्रांजल शिंदे (५) (रायगड) वि.वि. विवेक चंद्रवंशी- अर्पिता अर्देय (पुणे) १५-१३, १५-१३, अभय किसारवार (पुणे) - अनन्ना शंदे (वाशिम) वि.वि. संनिध्यात एकाडे - सिया सिंग (ठाणे) ९-१५ १६-१४ १५-१३.
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सातारा : आंतरजिल्हा बॅडमिंटन स्पर्धेतील क्षण. (प्रमोद इंगळे : सकाळ छायाचित्रसेवा)
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