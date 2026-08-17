पुणे

उद्योजकांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी

उद्योजकांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी
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साताऱ्यातील गुंतवणूक परिषदेस उद्योजकांचा प्रतिसाद
सातारा, ता. १७ : जिल्हा हा उद्योजकांसाठी सुरक्षित असून, उद्योजकांनी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी. त्यांच्या पाठीशी शासनासह प्रशासन खंबीरपणे उभे आहे, अशी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
साताऱ्यात श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा उ‌द्योग केंद्राचे सहायक आयुक्त उमेशचंद्र दंडगव्हाळ यांच्यासह जिल्ह्यातील उद्योजक उपस्थित होते.
जिल्ह्यात नवनवीन उद्योग यावे, यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे सांगून श्री. देसाई म्हणाले, ‘‘सातारा, तासवडे, खंडाळा या ठिकाणी मोठे उद्योग आहेत. येथील उद्योजकांना काही अडचणी असल्यास थेट माझ्याशी संपर्क साधावा. नागरिकांच्या हाताला काम देणे हे शासनाबरोबरच प्रशासनाचे ध्येय आहे.’’ उद्योजकांनी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी, उद्योजकांना लागणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

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