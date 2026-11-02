विविध रस्ते आढावा बैठ

सातारा- लोणंद रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करा
शिवेंद्रसिंहराजे; माहुली, वसना पुलावरून अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
सातारा, ता. २ : सातारा-लोणंद तसेच शिरवळ ते लोणंद रस्त्याचे काम अनेक दिवसांपासून रखडले आहे. या दोन्ही रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करा. सातारा ते कोल्हापूर महामार्गावर सेवा रस्त्यांची दुरुस्ती तातडीने करावी, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज अधिकाऱ्यांना केल्या. दरम्यान, सातारा- कोरेगाव रस्त्यावर माहुली येथील आणि वसना नदीवरील पुलाचे काम अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्यावरून त्यांनी अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध रस्ते, महामार्ग यासंदर्भात आढावा बैठक झाली. या वेळी आमदार डॉ. अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राजू भोसले, सदस्य कामेश कांबळे, किरण साबळे- पाटील, पंचायत समितीचे सदस्य राहुल शिंदे, रामभाऊ जगदाळे, विजय घोरपडे, विश्वास शेडगे तसेच विविध गावचे पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ तसेच जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, प्रांताधिकारी आशिष बारकूल यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत शिरवळ ते लोणंद रस्ता भूसंपादन व विविध कागदपत्रे बांधकाम विभागाने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंनी केल्या. आरफळ फाटा ते शिवथर येथे शाळेला विद्यार्थी ये- जा करतात. त्यामुळे या ठिकाणी पदपथ तयार करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी. सातारा ते लोणंद मार्गावर आवश्यक त्या ठिकाणी बस थांबा तसेच सातारा-कोल्हापूर महामार्गावर आवश्यक ठिकाणी दिशादर्शक फलक व गावांची नावे असलेले फलक तातडीने बसवावेत.
सातारा-कोरेगाव रस्ता खूपच ओबडधोबड झाला असून, त्यावर नवीन लेअर करावा, असे सांगून शिवेंद्रसिंहराजेंनी कोरेगाव रस्त्यावरील माहुली येथील पूल तसेच वसना नदीवरील पुलाचे काम कित्येक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. यावरून अधिकाऱ्यांचे कान धरले. लवकरात लवकर हे काम सुरू करून पूर्ण करावे, अशी सूचना केली.
....................................
PNE26W63627
सातारा : रस्त्यांच्या कामांचा आढावा घेताना शिवेंद्रसिंहराजे भोसले. त्या वेळी अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, संतोष पाटील, आशिष बारकूल, राजू भोसले, कामेश कांबळे, राहुल शिंदे, किरण साबळे-पाटील आदी.
...................................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.