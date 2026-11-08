साताऱ्यात बाजारपेठेतील कचरा संकलनावर भर
दहा आरोग्य कर्मचारी सक्रिय; सोनगाव डेपोत होतेय विलगीकरण
सातारा, ता. ८ : दिवाळी म्हटलं, की खरेदीचा महोत्सव. बालगोपाळांची मौजमजा. अशा दिवाळीनिमित्त सर्वांचीच पावले बाजारपेठेकडे वळतात आणि खरेदी- विक्रीतून मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो. तो कचरा वेळच्यावेळी संकलित करून सातारा शहरात स्वच्छता कायम ठेवण्यासाठी पालिका सक्रिय झाली आहे.
सकाळी आणि रात्रीच्या सुमारास बाजारपेठेत दहा आरोग्य कर्मचारी सफाईसाठी तैनात असून, संकलित कचरा ट्रॉलीतून सोनगाव कचरा डेपोकडे पाठवण्यात येत आहे.
राजपथ तसेच मोती चौक ते पाचशे पाटी या मार्गावर साताऱ्याची बाजारपेठ विस्तारली आहे. या पेठेत साताऱ्याचे अर्थचक्र फिरत असल्याने येथे विविध प्रकारच्या दुकानांची मोठी गर्दी आहे. दिवाळीसाठी आवश्यक कपडे व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून येथे मोठी गर्दी होण्यास सुरुवात झाली आहे. दुकानदारांसह रांगोळीसह पणत्या व इतर साहित्य विकणाऱ्यांनी देखील येथे दुकाने थाटली आहेत. या सर्वच ठिकाणी खरेदीदारांची मोठी गर्दी सकाळपासून होत आहे.
दिवसभरातील व्यवसायानंतर जमा होणारा व्यावसायिक कचरा बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तो इतरत्र टाकला जात असल्याने बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता निर्माण होत आहे. व्यापारी आणि ग्राहकांना होणारा हा त्रास कमी करण्यासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागाने आवश्यक ती सज्जता केली आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून सकाळी तसेच रात्री ११ नंतर पालिकेचे पथक बाजारपेठेतील कचरा संकलित करत तो ट्रॉलीमधून सोनगाव कचरा डेपोकडे पाठवत आहे. या कामामुळे बाजारपेठ स्वच्छ राहण्यास मदत झाली आहे.
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राजपथ, मोती चौक ते पाचशे एक पाटी तसेच जिल्हा क्रीडा संकुल तसेच पोवई नाका परिसरावर सद्य:स्थितीत आरोग्य विभागाचे अधिक लक्ष आहे. याठिकाणचा कचरा संकलनासाठी दहा कर्मचाऱ्यांचे पथक तैनात करण्यात आले असून, संकलित कचरा दोन ट्रॅक्टर ट्रॉलीतून विलगीकरणासाठी पाठवला जात आहे.
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बाजारपेठेत सध्या मोठी गर्दी असून, व्यवसायावेळी निर्माण होणारा कचरा व्यावसायिक व पथारी विक्रेत्यांनी इतरत्र न टाकता घंटागाडीत टाकणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक तसेच नागरिकांनी पालिकेस या काळात सहकार्य करण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
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सातारा : मोती चौक परिसरातील कचरा संकलन करताना कर्मचारी.
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