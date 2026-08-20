पुणे

क्राईम २०

क्राईम २०
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दुचाकीच्या डिकीतून
सात लाख रुपये लंपास

सातारा, ता. २० : अजंठा चौकातील ॲक्सिस बॅंकेच्या समोरील पार्किंगमधून दुचाकीच्या डिकीत असणारे सात लाख ८० हजार रुपये चोरट्याने लंपास केले आहेत. याबाबत देवेंद्र केशवराव गायकवाड (रा. जाधववाडी, ता. तासगाव, जि. सांगली) यांनी फिर्याद दिली आहे. अजंठा चौकातील प्रीती हॉटेलजवळ ॲक्सिस बॅंक आहे. या बॅंकेच्या समोर गायकवाड यांनी दुचाकी पार्क केली होती. त्यात ठेवलेली रक्कम चोरीला गेल्याचे त्यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. उपनिरीक्षक मोरे तपास करत आहेत.
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