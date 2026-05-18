पुणे

बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करा

‘शाॅर्टकट’मुळे वाहनधारकांचा जीव टांगणीला

साताऱ्यात बसस्थानक परिसरात उलट्या दिशेने प्रवास धोक्याचा

सातारा, ता. १८ : शहरातील बस स्थानक परिसरात वारंवार वाहतूक कोंडी होऊन वाढलेले अपघात रोखण्यासाठी बस स्थानकाबाहेरील रस्ता दुभाजक बंद करून वाहतुकीत बदलाचा निर्णय झाला होता, तरीही काही वाहनचालक शॉर्टकटसाठी शाहू स्टेडियम व बस स्थानकात येण्यासाठी नो एंन्ट्रीत येत आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी अपघाताची भीती असून, अशा बेशिस्त वाहनचालकांवर वाहतूक पोलिसांनी कारवाई करण्याची गरज आहे.
मुख्य बस्थानकाबाहेर रस्ता दुभाजकातून बस व खासगी वाहने स्थानकात येत असल्याने परिसराला बेशिस्तीचे ग्रहण लागत होते. त्यामुळे या परिसरातील कोंडी काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून बसस्थानकात येणाऱ्या बस भूविकास चौकातून पुन्हा वळण घेऊन बसस्थानकात येणारी वाहतूक सुरू केली. सुरुवातीला चारचाकीसह दुचाकी वाहने नियम पाळून भूविकास चौकातून येत होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून शाहू स्टेडियम व बसस्थानकात येणाऱ्या दुचाकी उलट्या दिशेने येत आहेत. या प्रकारामुळे अपघाताची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या वाहनधारकांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.

