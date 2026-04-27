पुणे

Pimpalgaon Water Crisis : मीना नदीचे पात्र कोरडे, विहिरी तळाला; पिंपळगाव बंधाऱ्यात वडज धरणातून तातडीने पाणी सोडण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

सतीकोन कोल्हापूर बंधारा कोरडा पडल्याने गुंजाळवाडी, वडगाव परिसरात विहिरी तळाला; पिके, जनावरांचा चारा धोक्यात, पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई
Irrigation Department Promises Site Inspection Following Farmers' Protest

Irrigation Department Promises Site Inspection Following Farmers' Protest

रवींद्र पाटे
नारायणगाव : मीना नदीवरील पिंपळगाव येथील सतीकोन कोल्हापूर बंधारा मागील पंधरा दिवसापासून कोरडा पडल्यामुळे या भागात पाणीटंचाईची तीव्र समस्या निर्माण झाली आहे. गुंजाळवाडी, वडगाव परिसरातील विंधन विहिरी व विहिरीची पाणी पातळी घटल्याने शेतातील उभी पिके, जनावरांचा चारा सुकला आहे. पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे.शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी वडज धरणामधून पिंपळगाव येथील बंधाऱ्यात तातडीने पाणी सोडावे. अशी मागणी शेतकऱ्यांनी कुकडी पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे.

