Pimpalgaon Water Crisis : मीना नदीचे पात्र कोरडे, विहिरी तळाला; पिंपळगाव बंधाऱ्यात वडज धरणातून तातडीने पाणी सोडण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

नारायणगाव : मीना नदीवरील पिंपळगाव येथील सतीकोन कोल्हापूर बंधारा मागील पंधरा दिवसापासून कोरडा पडल्यामुळे या भागात पाणीटंचाईची तीव्र समस्या निर्माण झाली आहे. गुंजाळवाडी, वडगाव परिसरातील विंधन विहिरी व विहिरीची पाणी पातळी घटल्याने शेतातील उभी पिके, जनावरांचा चारा सुकला आहे. पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे.शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी वडज धरणामधून पिंपळगाव येथील बंधाऱ्यात तातडीने पाणी सोडावे. अशी मागणी शेतकऱ्यांनी कुकडी पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे..याबाबत शेतकरी संपत वाणी, दत्तात्रय वाणी, सोपान खांडगे, कुंडलिक वाणी म्हणाले मीना नदीवर पिंपळगाव येथे बंधारा बांधण्यात आला आहे. या बंधाऱ्याच्या पश्चिम बाजूकडील सावरगाव व वडगाव सहानी येथील बंधाऱ्यात वडज धरणातून पाणी सोडण्यात आले होते.यामुळे त्या बंधार्यात पाणी आहे. मात्र पिंपळगाव येथील सतीकोन बंधाऱ्यात पाणी न सोडल्याने हा बंधारा मागील पंधरा दिवसापासून कोरडा आहे.या मुळे या भागातील शेतकरी व नागरिकांना एप्रिल महिन्यात पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा सोसाव्या लागत आहेत. मीना नदीचे पात्र कोरडे पडल्यामुळे परिसरातील विहिरी, विंधन विहीर यांनी तळ गाठला आहे. या भागात गोपालन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आहे. तापमानात झालेली वाढ व पाणी टंचाई यामुळे या भागातील उभी पिके जळण्याच्या मार्गावर आहेत.पिकांना तातडीने पाणी देण्याची गरज आहे. पाणी न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. नुकसान टाळण्यासाठी वडज धारणातून मीना नदी पात्रात पिंपळगाव बंधाऱ्यापर्यंत पाणी सोडावे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लोकप्रतिनिधीने लक्ष द्यावे. अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे..पिंपळगाव येथील बंधाऱ्यात पाणी सोडावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. वडज विभागाचे शाखा अभियंता प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करतील. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी या बाबत वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.रवींद्र हांडे (उपकार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र.1).