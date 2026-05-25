Savarkar Defamation: सावरकर बदनामी प्रकरणात समाज माध्यम, सर्च इंजिन व वृत्तपत्राविरोधात अटक वॉरंटची मागणी; सात्यकी सावरकरांचा न्यायालयात अर्ज

पुणे : स्वांतत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची बदनामी केल्याप्रकरणात आवश्यक कागदपत्रे व माहिती सादर न केल्याने एक समाज माध्यम व सर्च इंजिन आणि एका नामांकीत वृत्तपत्राविरोधात अटक वॉरंट काढावे, असा अर्ज सावरकर यांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी आज न्यायालयात केला आहे..काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मार्च २०२३ मध्ये लंडनमधील अनिवासी भारतीयांसमोर भाषण करताना स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी बदनामीकारक विधान केले होते. त्यामुळे सावरकरांचे पणतू सात्यकी सावरकर यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. येथील एमपीएमएलए या विशेष न्यायालयात या दाव्याची सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू असून, राहुल गांधी यांचे वकील अॅड. मिलिंद पवार हे सात्यकी सावरकर यांचा उलटतपास घेत आहेत. तर सावरकर यांच्यावतीने ॲड. संग्राम कोल्हाटकर बाजू मांडत आहे..या खटल्यात न्यायालयाने यापूर्वी दंड प्रक्रिया संहिता कलम ९१ अंतर्गत एक समाज माध्यम व सर्च इंजिन आणि एका नामांकीत वृत्तपत्राला आवश्यक ती कागदपत्रे व माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्याकडून वकील न्यायालयात हजर राहिले होते, मात्र न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नसल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. फिर्यादी पक्षाने यापूर्वीही संबंधितांविरोधात वॉरंट जारी करण्यासाठी अर्ज दाखल केला असून, तो अर्ज १७ मार्च २०२६ पासून प्रलंबित आहे. याबाबत सोमवारी (ता. २५) नव्याने अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या अर्जावर एक जूनला आदेश होणार आहे. या दिवशी बचाव पक्षाकडून पुढील उलटतपासणी करण्यात येणार आहे.