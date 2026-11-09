पाणी नसेल तर फळधारणेचा अट्टाहास नकोच

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पाणी नसेल तर, फळधारणा नकोच
डॉ. कापसे : लाडसावंगी येथे २६९ वा द्वादश मेळावा
लाडसावंगी, जि. छत्रपती संभाजीनगर : शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम आपल्याकडील पाणी नक्की किती आहे, याचा हिशेब करून फळबागा वाचवण्याचे नियोजन करावे. पाणी जर कमी असेल तर मोसंबी बागायतदारांनी आंबिया बहार घेणे टाळावे. डाळिंब, आंबा बागायतदारांनी सुद्धा कुठल्याही प्रकारची फळधारणा घेण्याचे अट्टहास करू नये असा सल्ला फळबाग तज्ज्ञ डॉ. भगवानराव कापसे यांनी दिला.
लाडसावंगी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, ऍग्रो इंडिया गट शेती संघ आणि सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ, संभाजीनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा २६९ वा द्वादश मेळाव्याचा कार्यक्रम पार पडला.
यावेळी डॉ. कापसे यांनी ‘दुष्काळी परिस्थितीत फळबागा कशा वाचवाव्यात,’ याविषयी मार्गदर्शन केले. डॉ कापसे म्हणाले की, बागायतदारांनी आंब्याला मोहर येणार तो लगेच काढून न टाकता थोडा सेटिंग होईपर्यंत थांबून नंतर काढून टाकावा.
झाडावर नवीन पालवी आल्यास ती काढून टाकावी. तसेच झाडाची पानांची थोडीफार फांद्या कट करून विरळणी करावी. झाडावर पानाद्वारे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी पाच ते सहा टक्के केओलीन या बाष्पीभवन रोधकाचा फवारणी करून वापर करावा. पान, देठाचे परीक्षण करून झाडामध्ये जमिनीतून किंवा फवारणीद्वारे पोटॅश फवारून कमतरता बिलकूल राहणार नाही याची काळजी घ्यावी.
कापूस तज्ञ डॉ. एस. एस. माने यांनी आता काढणीस सुरुवात झालेल्या कापसामध्ये सेंद्रिय बोंड आळी, तसेच इतर माध्यमातून काळजी घ्यावी आणि आपली उत्पादकता शक्यतो वाढवावी याविषयी शास्त्रीय मार्गदर्शन केले.
यावेळी बाबासाहेब नारायण पडुळ, विठ्ठल भोसले, रमेश शिंदे, सुदाम पवार संस्था चेअरमन विजय काळे, सचिव विजय दाभाडे, आप्पा बोचरे यांच्यासह परिसरातील फळ बागायतदार व शेतकरी उपस्थित होते.
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लाडसावंगी, जि. छत्रपती संभाजीनगर : शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना डॉ. भगवानराव कापसे.
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