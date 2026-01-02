खंडाळा - उद्या मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते सावित्रीबाई फुले स्मारकाचे भुमिपुजन .
सावित्रीबाई फुलेंच्या स्मारकाचे आज भूमिपूजन
नायगावात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह मंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम
खंडाळा, ता. २ : ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १९५ व्या जयंतीनिमित्त सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्राचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्या (शनिवार) सकाळी साडेदहा वाजता नायगाव (ता. खंडाळा) येथे होणार आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, दुग्धविकासमंत्री अतुल सावे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, महिला व बालविकास आदिती तटकरे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, खासदार उदयनराजे भोसले, नितीन पाटील व धैर्यशील मोहिते- पाटील, आमदार रामराजे नाईक- निंबाळकर, शशिकांत शिंदे, जयंत आसगावकर, अरुण लाड, महेश शिंदे, डॉ. अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, सचिन पाटील या प्रमुख मान्यवरांसह राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, राहुल कुल, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी आदींची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.
ग्रामविकास विभाग व जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी सर्वांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद नारिंगे व गटविकास अधिकारी अनिल वाघमारे तसेच सरपंच स्वाती जमदाडे यांनी केले आहे.
या कार्यक्रमासाठी नायगावात सर्व तयारी झाली असून, फुलांनी स्मारकाची आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. यावेळी पोलिस प्रशासनाकडून बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, सकाळी सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेची दिंडी गावातून निघणार आहे. सांयकाळी ‘शाहिरी लोकरंग’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सावित्रीबाई फुले
